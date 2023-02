Rotunda victoria del Peleteiro, que demuestra su superioridad ante un recién ascendido: 85-29

Baloncesto. El Peleteiro Hyupersa Santiago vivió otro encuentro en casa este fin de semana después de haberlo jugado la semana pasada en la cancha del Rosalía. En esta ocasión recibía la visita del Real Grupo Cultural Covadonga, un equipo muy joven y recién ascendido a la categoría. El encuentro comenzó con poca tensión en las locales, que durante el primer cuarto no eran capaces de seguir el planteamiento marcado para el encuentro, dejando jugar con relativa facilidad a las visitantes. No fue hasta el segundo período cuando cambiarían las tornas, regresando la intensidad a la pista, apretando en las líneas de pase, controlando el rebote defensivo e imprimiendo un ritmo alto en cada acción. El equipo santiagués llegaba al descanso con 20 puntos de ventaja (39-19). Las compostelanas aprovecharon el descanso para recordar las claves de su juego y marcarse los objetivos de la segunda mitad. Al regreso a la pista, el nivel de las locales fue mucho mejor que en la primera parte. La defensa se convertía en protagonista y desde ella era donde se iniciaba todo el juego local. Esta había sido la tónica dominante durante la primera vuelta de la competición en las compostelanas, elemento que tratan de recuperar para volver a sentirse mucho más cómodas en la pista para el tramo final de la competición. El partido acabó con 85-29 en el marcador. La igualdad de esta temporada es máxima con 6 equipos peleando por la tercera posición y con el Peleteiro tratando de no descolgarse del duelo por la primera posición de la clasificación, en la que se sitúa segundo empatado con ADBA, líder por haber ganado en la ida a las santiaguesas. El próximo fin de semana el Peleteiro viajará hasta Lugo en carnavales, donde la competición no se detiene, para jugar en la cancha del filial del Cafés Candelas Ensino, conjunto con dos exjugadoras del club compostelano: Paula Tábora y Carmen Suárez. A. Couce