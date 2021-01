Rubén Vieira: “Tenemos que ser muy resilientes, salir fortalecidos”

El 5 de noviembre, Rubén Vieira confesaba en una entrevista a EL CORREO que había adelantado los deberes por si el Monbus Obradoiro se veía afectado por los casos de COVID-19. “Tengo un protocolo preparado por si nos pasa a nosotros. Preparé una serie de cosas como tener el material listo por si nos tienen que confinar con el trabajo que se tiene que hacer en casa”, afirmaba. Dos meses después, el preparador físico ha tenido que echar mano de sus apuntes.

El equipo santiagués -junto al UCAM Murcia- ha sido el último club de la Liga Endesa en caer víctima del coronavirus, pero también hasta el Obra ha llegado una enfermedad que después de tantos millones de contagios y de muertos, aunque cuenta ya con varias vacunas con las que se intenta combatir su letalidad, sigue siendo en muchos aspectos una gran desconocida. De ello se lamentaba en noviembre el ourensano -“No hay un patrón que seguir, como qué actividad física puede realizar un jugador afectado o no cuando de lo que estamos hablando es de salud. Es complicado porque no hay ahora mismo referencias bibliográficas”, decía- y lo sigue haciendo ahora: “Hay pocas evidencias científicas. He estado buscando bastante esta semana, he hablado mucho con los equipos que se han visto antes afectados, pero no nos vale de mucho no solo para ahora, para el proceso de confinamiento, sino tampoco para el retorno a la pista porque no es lo mismo contar con dos positivos en una plantilla de 14 o 15 que tener un porcentaje más amplio”. “Lo más importante aquí es lo que me decían muchos médicos con los que he hablado, aplicar el sentido común”, sentencia.

El brote que afecta al Monbus demostró un grado de contagio extraordinario de ahí que desde la propia Xunta se esté investigando si pertenece a la cepa británica, aunque el simple hecho del desplazamiento a Murcia, con viajes en autobús, en avión, concentración en hoteles y restaurantes son factores suficientes para explicar la extensión de la COVID en un grupo que llegó hasta los 12 afectados. Además, en el Obra todos los casos presentaron síntomas, lo que supone un hándicap añadido a la hora de idear tanto un plan de trabajo como a la hora de pensar en el retorno a los entrenamientos. “Hay clubes que lo han ido esquivando con un caso o dos, no te para la competición ni te mantiene confinado, pero a nosotros nos ha tocado ahora y duro. Ese es el problema, que nos ha venido todo junto”, asume Rubén Vieira.

“Una vez que a ti te confinan te encuentras con la tesitura que a la hora de realizar o de pautar ejercicio lo primero y lo más importante es la salud. Hay cuatro escenarios diferentes, y yo cada mañana me pongo en contacto con cada jugador para ver cómo están, cómo evolucionan y pautamos diferentes sesiones. En el caso de los negativos sin síntomas, realizan un trabajo físico general adaptado a cada uno de ellos. En cuanto a los positivos con síntomas, no realizan ningún tipo de actividad física. Mientras que los positivos que no tienen síntomas realizan unas tareas muy suaves en función de su estado de salud”, detalla el preparador físico que insiste: “A partir de ahí hay que buscar objetivos para cada uno e ir trabajando pero la prioridad es la salud y donde focalizamos la atención es en poder entrenar”.

Acepta Vieira que no es una situación sencilla ya que entran en juego también la salud de los familiares, lo que desde el punto de vista anímico y sicológico no ayuda. “Tenemos que ser muy resilientes, salir fortalecidos de esto, es la clave. Hemos tenido el problema pero vamos a salir fuertes”, asevera.

“Ahora estamos empezando por la parte en la que los primeros que han dado positivo ya no tienen síntomas así que con ellos estamos realizando cosas”, declara el ourensano que lógicamente aporta que aquellos jugadores con lesiones anteriores también se han visto perjudicados porque no han podido recibir tratamiento.

Poco a poco. “La evolución del trabajo nos la marcará la sintomatología y, en algunos casos las pruebas PCR. Pero lo más importante es conocer en cada momento el estado de cada jugador. En el momento en el que empiezan a disminuir los síntomas, debemos empezar a pautar ejercicio, pero de una forma muy concreta y, sobre todo, muy progresiva”, aclara Rubén Vieira que apostilla: “En este trabajo durante un confinamiento debemos individualizar aún más si cabe todo el proceso de entrenamiento, darle importancia al trabajo neuromuscular, estar pendientes de que nuestras articulaciones y tendones reciban diferentes estímulos e incidir sobre el rendimiento cardiovascular”.

Para este cuidado ha sido clave la aportación de material realizada por la firma Wonder: “Contar con estas bicicletas nos ayuda mucho, ya que son uno de los pocos medios que nos permiten realizar sesiones aeróbicas y anaeróbicas desde casa. Estamos muy agradecidos a Wonder, ya que conseguir material para cada jugador es complejo”.

Normalidad. El retorno a la normalidad es aún una incógnita. “No sé qué vamos a hacer. Se fueron sucediendo los positivos, hay pruebas de respaldo que han vuelto a ser positivas y no sé qué va a pasar porque el protocolo dice que con el paso de los días la PCR puede dar positiva pero tú ya no contagias el virus, así que estamos a la espera de la decisión”, afirma Rubén Vieira. Esta semana sí deberían regresar a la pista aquellos jugadores que ya han dado negativo, aunque es un número muy reducido. A partir de ahí se irán sumando más miembros pues de acuerdo al protocolo ACB se deben esperar al menos 48 horas entre que desaparecen los síntomas y la realización de PCR. Tampoco se descarta llevar a cabo una serología para los jugadores en los que persistan los resultados positivos.

Aunque siempre opta por el mensaje positivo, Vieira insiste en que “tenemos que ser conscientes de que todo esto tendrá consecuencias”.

“Tendremos que llevar a cabo pruebas como espirometrías y demás en las primeras sesiones. Los primeros

días de entrenamiento ha-

brá que estar pendientes de

la saturación de oxígeno, hacer un eco-cardio para controlar las pulsaciones... porque influyen los días en casa, lógicamente, pero también los síntomas y cómo se comporta el virus en cada jugador”, apunta.