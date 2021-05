Sagan se saca la espina en Foligno y Bernal se divierte vestido de rosa

Madrid. Por fin logró el eslovaco Peter Sagan (Bora Hansgrohe) la victoria que tanto anhelaba, merced a un enorme trabajo de su equipo, que le puso en bandeja el honor de apuntarse la décima etapa del Giro de Italia, entre L’Aquila y Foligno, de 139 kilómetros, en la que el colombino Egan Bernal (Ineos) terminó su primera gran experiencia vestido de rosa.

Por méritos no pudo ganar otro que no fuese el triple campeón del mundo, de nuevo en su mejor versión en un esprín en el que superó al colombiano Fernando Gaviria (UAE Emirates) y al italiano Davide Cimolai (Israel Start Up). Con un tiempo de 3h.10.56 el ciclista de Zilina, de 31 años, volvió a catar la gloria del éxito.

La lucha por la victoria de etapa fue reducida por una caída en la última curva, que no afectó a los principales favoritos, separados ya de la jauría del esprín por hacerse con el triunfo parcial.

El colombiano Egan Bernal pasó el día de rosa, muy feliz el de Zipaquirá en una jornada inolvidable para él. Descansará este martes como patrón del Giro, con un segundo de ventaja sobre el ruso Aleksander Vlasov (Astana) y 14 respecto al belga Remco Evenepoel (Deceuninck Quick Step).

Con todos los favoritos en un minuto, en el puesto número 10 aparece el primer español, Marc Soler (Movistar), dispuesto a la evolución que de él se espera para luchar cerca del podio. EFE