Sainz cree que ganar con Ferrari “es lo máximo a lo que puedes aspirar”

Carlos Sainz (Madrid, 1994), pese a su juventud, es un veterano del circuito de Fórmula Uno, en el que cumple su octava temporada. Su ilusión pasa por poder pelear la próxima campaña contra el neerlandés Max Verstappen, dominador con su Red Bull los dos últimos años. El piloto madrileño acudió a un evento organizado por Estrella Galicia y habló del momento deportivo que atraviesa y de sus perspectivas de futuro en Ferrari, con el que su exposición mediática se ha multiplicado.

Después de Bélgica, Países Bajos e Italia, tres carreras en tres semanas, ¿cómo se encuentra en este periodo de descanso activo?

Estamos en mitad de temporada. Vienen carreras duras como la de Singapur, muchos viajes, jet lag, y hay que encontrar la relación entre descanso y activación para llegar lo mejor preparado posible para lo que queda.

La siguiente parada es Singapur, un circuito que conoce bien. ¿Qué espera de esa carrera?

Será muy dura físicamente porque siempre lo ha sido con la humedad y el calor. Es la carrera más dura del Mundial y por eso esta semana la voy a aprovechar para hacer entrenamientos a altas temperaturas e ir aclimatándome. Creo que es un circuito que al coche le puede ir bien y nos puede dar una buena oportunidad de ir a por una victoria que sería genial antes de que acabe la temporada.

Quedan seis carreras del Mundial. ¿Cómo vislumbra el final de temporada?

Me gustaría tener un final de temporada constante, sobre todo con la cantidad de cosas que nos han pasado este año. Me gustaría tener una última parte de temporada tranquila, que nos pasen menos cosas y poder coger ritmo y momentos para el año que viene, que será una nueva oportunidad.

¿Para el año que viene qué pide al proyecto de Ferrari?

La base está. Tenemos una base asentada de este año con un coche muy bueno y el equipo está progresando. Hay que intentar mejorar un par de cosas como la fiabilidad y la constancia pero hay que tener en cuenta que este año hemos luchado contra un equipo como Red Bull que está haciendo las cosas perfectas. Hay que aprender y ser nosotros el que las haga así el año que viene.

¿Podremos ver a Ferrari peleando por el título en 2023?

Creo que sí. Este año hubiésemos peleado por el título si hubiésemos hecho las cosas un poquito mejor y hubiésemos tenido un poco de suerte al inicio de temporada y por qué no pensar que el año que viene hay una nueva oportunidad y se puede conseguir. Ferrari, después del gran paso que ha dado del año pasado a éste, se tiene que plantear ese objetivo.

El año pasado hizo cuatro podios. Este año una victoria y otros seis podios más. ¿Cómo valora la temporada, está satisfecho?

Sinceramente no al cien por cien. Ha habido muchos momentos buenos y momentos que no voy a olvidar, como esa primera victoria, pero ha sido un poco montaña rusa porque ha habido momentos complicados. Ha sido difícil coger ritmo y una racha de resultados en la temporada, ha habido problemas de fiabilidad y esa constancia es la que te puede llevar a pelear por un título. Es en lo que hay que mejorar y me gustaría empezar a practicar en este.

Tras Monza mucha prensa internacional calificó de intratable e inalcanzable a Max Verstappen. ¿Qué opina de esos calificativos?

No solo Verstappen, también Red Bull. Verstappen está haciendo un año de diez pero también Red Bull no está fallando en nada. Ni en estrategia ni a la hora de tomar decisiones importantes. Las penalizaciones las ponen en las carreras donde saben que van a tener el coche más fuerte. Están haciendo una temporada muy completa y eso hace que sean muy difíciles de batir. Intratables e inalcanzables no. Cada carrera vamos a tener una oportunidad y lo vamos a intentar.

¿Es un sueño cumplido estar en Ferrari?

Sí, yo creo que es el sueño de cualquier piloto. Ser parte de esta escudería y ganar es a lo máximo que puedes aspirar como piloto de carreras.

¿Cómo esta viendo la temporada de Fernando Alonso en Alpine?

Está haciendo una temporada muy buena y el proyecto que tiene de cara al año que viene con Aston Martin también tiene buena pinta. Tarde o temprano estará ahí arriba con los impulsos que está teniendo. Le veo tranquilo y con ganas.