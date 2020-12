Sainz: “Tengo la misma ilusión que un chaval de 18”

El español Carlos Sainz, vigente campeón del Rali Dakar, habló acerca del modo en el que afronta una nueva edición de la prestigiosa carrera y aseguró que se siente muy motivado.

“Lo cierto es que motivación no me falta, de lo contrario no estaría participando en el Dakar a mi edad. No busco ningún sistema porque estoy supermotivado y, a día de hoy, tengo la misma ilusión que un chaval de 18 años y eso es lo que hace que siga participando en esta carrera”, señaló en declaraciones que recoge Red Bull.

“Mantener la motivación para seguir participando es fácil, porque me encanta correr y disfruto al máximo conduciendo. Puede que cuando me quito el casco la gente me vea serio, pero por dentro hay una gran sonrisa porque sigo disfrutando cada vez que me subo a un coche de carreras, cada vez que empiezo un tramo, cada vez que hago un test... Si no disfrutas y no tienes esa pasión es muy difícil pensar que llegarás preparado para la siguiente edición”, añadió el piloto madrileño, de 58 años de edad.

Carlos Sainz, triple campeón del Rali Dakar, reconoce que es ambicioso: “Yo creo que todos los deportistas lo somos y en el momento que te planteas correr, participar en algo y competir es para ganar, sobre todo si formas parte de un equipo profesional de primer nivel, con gente competente que esperan que des el máximo. Hay que darlo todo, porque todo el mundo así lo espera”.

“No sé si hay un ‘método Sainz’. Yo tengo la misma fórmula desde hace muchos años y me funciona muy bien: trabajar. Está claro que, si no te aplicas, seguro que nunca llegarán las victorias. Mi método es el de siempre, el mismo que utilizaba cuando corría en el Mundial de ralis: tratar de prepararme lo mejor posible, tanto física como psicológicamente, y junto con el equipo tener el coche a punto. No hay secretos”, manifestó.

En ese sentido, comentó: “Lo único que debes hacer es ponerte a manos de profesionales, ser disciplinado y, sobre todo, respetar la carrera. Si pretendes ir al Dakar sin entrenar es que no sabes adónde vas, por lo que es mejor quedarse en casa”.

UNA CARRERA “DESPIADADA”. “El Dakar es una carrera despiadada y cuando tienes días duros tienes que pasar página. No puedes desesperarte y debes tener la paciencia suficiente para recuperar, poco a poco, el tiempo perdido. No hay que cometer el error de intentar recuperarlo todo al día siguiente. La carrera es larga”, agregó Sainz, basándose en su experiencia de participaciones anteriores.

Por otro lado, analizó cómo fueron sus comienzos en la prueba: “Cuando debuté en el Dakar el primer año no sabía si me iba a gustar, no tenía ni idea. Incluso cuando firmé mi primer contrato de tres años para correr en el rali había una cláusula que me liberaba de mi compromiso si no me gustaba. Sin embargo, tras la experiencia, me gustó tanto que sigo inmerso en este mundo”.

“Siempre se aprende de las carreras y el que no está dispuesto a hacerlo está muy equivocado. La experiencia es fundamental en cualquier competición y la edad te ayuda a competir con gente más joven. Aplicar tus conocimientos a lo largo de los años en una carrera e incluso en la vida misma es fundamental”, explicó.

El Dakar comienza el domingo 3 de enero en Yeda.