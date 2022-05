Salientable éxito do club naútico de Pontecesures

CANTEIRA. O club naútico de Pontecesures é xa un referente do piraguismo nacional tras proclamarse subcampion de España en el apartado de Xovenes Promesas no Embalse de Verducido con máis de sesenta países participantes de todo o territorio nacional. Engadir como resultados destacados: 1 ouro, 4 pratas e 1 bronce.

Este resultado ven a confirmar a boa traxectoria que o club ven demostrando dende fai anos. Tratase dunha boa canteira do piraguismo nacional tanto por este resultado como pola regularidade nos distintos campionatos. “Agora toca seguir padexando e adestrando na preparación das seguintes competicions galegas e nacionais”, sinalan na súa nota de prensa Por outra parte dende a dirección do club agardan “que o antes posible arranquen a ampliacion da sede do club” e engaden: “para dese xeitoa ofrecer a unha mellora na calidade do adestramento diario que merece este equipo de deportistas”. redacción