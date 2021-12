Santi Mina concluye que el Celta va a “pelear por la Copa del Rey”

Vigo. El delantero Santi Mina, autor del gol que dio el pase al Celta a los dieciseisavos de la Copa del Rey el martes, admitió que sufrieron “más de lo esperado” en Andorra (1-2).

“Esperábamos un partido difícil pero se nos ha complicado más de la cuenta. Nos ha costado pasar, esa es la realidad. El Andorra es un buen equipo pero no teníamos que haber sufrido tanto. Lo bueno es que seguimos en la Copa, una competición que vamos a pelear”, comentó el ariete.

Mina, que marcó en el minuto 118, destacó que supieron “sufrir” cuando su rival “más apretó, además de que no quiso poner como excusa que el terreno de juego del Estadio Nacional de Andorra sea de hierba sintética.

“Somos un equipo de Primera División, la superficie del campo no vale de excusa. Me quedo con que el equipo supo sufrir y sobreponerse a las adversidades. Tenemos que aprender de estos partidos porque te sirven para saber que no te puedes relajar ante ningún rival”, indicó.

RODAJE. El defensa central Carlos Domínguez se mostró “muy contento” por sumar noventa minutos con el Celta de Vigo. “Estoy muy contento por mi partido pero, sobre todo, porque conseguimos pasar de ronda. A nivel personal, lo importante es ir sumando minutos con el primer equipo”, dijo el central.

“El partido se puso de cara muy pronto, tuvimos ocasiones para el 0-2 pero nos empataron. En la segunda parte controlamos el partido, tuvimos la posesión pero nos costó llegar arriba”, explicó. D. M.