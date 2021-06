Santi Tarrío celebra su primer triunfo en el Challenge Tour

Por fin llegó su día. Santi Tarrío llevaba tiempo rondando la victoria en el Challenge Tour, instalándose en la parte alta del ranquin y firmando excelentes resultados, pero se le resistía el paso definitivo. Hasta este domingo, cuando el compostelano se convirtió en el brillante ganador del D+D REAL Czech Challenge, en Dritec (República Checa).

El triunfo se labró con remontada y suspense, por ese orden. Tarrío partía lejos de la cabeza en la jornada dominical, hasta que empezó a encadenar un birdie tras otro para situarse colíder. El santiagués escaló trece puestos en un día que saldó con 64 golpes, ocho por debajo del par del campo. Siete birdies y un eagle le permitieron completar una tarjeta con -17 golpes para igualar con el francés Julien Brun y el noruego Kristian Krogh Johannessen. Los tres se la jugarían en el desempate.

El desenlace se alargó, porque el trío de aspirantes se quedó en el par de los tres primeros hoyos. En el cuarto, un birdie convirtió a Tarrío en el vencedor del torneo checo, el primer triunfo de su carrera en el Challenge Tour.

GENEROSO. “Me siento muy bien. Un poco cansado porque es mi séptima semana seguida compitiendo, pero estoy muy contento por mí y por todo mi equipo. Tengo un gran equipo que me apoya en los malos momentos y este es para todos, no solo para mí”, comentó Santi Tarrío a la organización del torneo nada más proclamarse ganador.

El golfista gallego resumió sus sensaciones tras una espectacular remontada. “He intentado dar lo mejor de mí. He jugado muy bien durante toda la semana pero mi putt no fue demasiado bueno al principio y lo he mejorado en los dos últimos días. La victoria era posible aunque nunca pensé que hubiese muchas opciones. Traté de conseguir birdies y me metí en el play-off, ahí intenté mostrar mi mejor nivel”, añadió Tarrío.