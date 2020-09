“Sar se me dio bien de visitante, esperemos que también de local”

Santiago. La pregunta clara que había que hacerle a Albert Oliver es si se plantea qué sucederá cuando finalice su contrato. Su respuesta, inteligente: “Está claro que hay un contrato que se acaba en dos meses, pero me planteo el día a día: hoy entrenar bien, coger los sistemas lo antes posible, los automatismos que tienen todos los jugadores y a mí me faltan, competir y ganar. Ya veremos dentro de dos meses. Lo más importante es el presente, y nada más, me planteo entrenar, después descansar y dormir”.

Se lo nota feliz, algo lógico por cuanto confiesa que este verano no tuvo ofertas de la ACB, donde quería jugar: no preguntó en LEB. “Hubo un momento en verano que ya me hice a la idea de que me quedaría sin equipo. Betis con de la pandemia parecía podía ser una opción, pero no fue así. Me lo tomé con calma, que no es fácil. Se dio esta situación, por suerte pude entrenar con el Granca, y por la desgracia de la lesión de Kartal me ha tocado venir aquí. Pero esto es deporte, esperemos que se recupere lo antes posible, y nada más. Ahora estoy aquí, y con ganas”.

Las ganas, la ilusión: la clave de una deportista que no es fácil mantener con los años. Oliver la mantiene: “Yo quiero jugar a baloncesto: es lo que me gusta, lo que me apasiona. Ya sé que tengo 42, pero me sigue gustando mucho y quiero seguir jugando”, dice. Por eso admite entre risas que Moncho y sus esquemas le están “haciendo estudiar bastante, ya se lo dije. Además, al llegar a última hora es más complicado. Pero bien. Aún me falta muchas cosas por aprender, cómo atacar el equipo, cómo defender... pero poco a poco lo iremos sacando”, dice con convicción. Y se apunta a debutar ya en la Liga este sábado. e. m.