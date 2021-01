Saro llama a jugar en Riazor como en el Vero Boquete

Un calendario de lo más apretado brindará al Compostela la oportunidad de olvidar el tropiezo de Salamanca en cuestión de días. El cuadro de Yago Iglesias visita al Deportivo este domingo, en un partido en el que Saro apuesta por trasladar la imagen del equipo en el Vero Boquete a Riazor. El lateral derecho compostelanista confía en las posibilidades de victoria si muestran el nivel de encuentros anteriores y acompaña el acierto de cara a gol.

“Como mejor lo podemos sorprender es haciendo nuestro juego, teniendo la posesión del balón e intentando hacer lo que hacemos todas las semanas, con algo más de acierto en la definición”, apunta Saro. “Si estamos como habitualmente en los últimos partidos y tenemos algo más de acierto de cara a portería podemos tener muchas opciones de llevarnos la victoria”, recalca.

Para uno de los capitanes del Compostela el partido de la primera vuelta no vale como referencia, más aún al cambiar de escenario: “Nosotros en casa podemos competir contra cualquiera, y ellos en casa darán ese plus como local. Intentaremos hacer allí lo que hacemos aquí”.

A pesar de la magnitud y la historia de Riazor y del Deportivo Saro no cree que el refuerzo anímico que podría dar la victoria sea mayor que el que aporta cualquier otro triunfo. “En esta liga también puedes ir al campo del Ferrol o del Pontevedra y si ganas puede ser un refuerzo anímico, porque hay muchos equipos con mucho nombre. Son tres puntos más, no les das más importancia”.

La reciente llegada de Rubén de la Barrera al banquillo deportivista hace que el rival sea una incógnita. “Con el entrenador nuevo no se pudo ver mucha cosa porque solo jugaron un partido, en Salamanca, y no tuvo ni tiempo para adaptar el estilo de juego al equipo. Y el terreno de juego tampoco les daba la posibilidad de practicar el fútbol que ellos querían”, valora el lateral, que apunta una batalla por la posesión. “Es una incógnita, pero intentarán dominar el partido. Nosotros intentaremos tener la posesión del balón y llevar el partido a nuestro terreno”, asegura.

Lo que tiene claro Saro es que el conjunto herculino no va a especular en ningún momento: “Me imagino un Deportivo que va a salir a ganar desde el principio porque también llevan varios resultados no muy buenos”.

UN MAL DÍA. Solo unas horas después de la derrota en Salamanca Saro abogaba por olvidar cuanto antes ese tropiezo, valorándolo en la medida de un único partido. “El viaje se hizo largo porque no es un partido en el que salieron las cosas como nosotros queríamos. Pero ya estamos pensando en Riazor y en levantarse. Seguramente fue el peor de la temporada, pero hay que seguir, es un mal día”, afirma.

El futbolista del Compostela está seguro de que la derrota no va a pesar el domingo: “El equipo va a responder muy bien. Ayer fue un accidente, un día que te sale mal. A nosotros las condiciones del campo no nos favorecían. Llevábamos muchos partidos jugando bien, aunque a veces no consigamos la victoria, siempre con empates, pero en una buena dinámica”.