SD Compostela y Santiago acuden al Campeonato de España de cros

Santiago. Este domingo se celebra en Sevilla el Cros de Itálica, que a su vez es el LVI Campeonato de España de campo a través por equipos. Y entre los participantes, dos de la capital de Galicia: el Club Atletismo Santiago y la SD Compostela Atletismo.

El CA Santiago competirá con los dos equipos de categoría sub-23, masculino y femenino, que recientemente se proclamaron campeones gallegos. En la sede histórica del circuito de Santiponce ( Sevilla) competirán Marián Ferrán, Patricie Viadel, Ana Carsi, Inés Portela y María Pérez en el equipo femenino, y Antón Gómez, Roberto Trigo, Marcos González, Jacobo Dopazo y Pablo Monteagudo del Atletismo Noia, en el apartado masculino.

También lleva dos equipos la SD Compostela, que desplazará hoy en un largo viaje, en una furgoneta y un coche, a diez atletas de las categorías absoluta y sub-20. En ambos casos, la SD fue tercera en el Campeonato Gallego y quedó como primer reserva para participar en el Nacional, al que van dos equipos gallegos.

En la categoría absoluta, el Compostela se vio beneficiado por la renuncia del Ourense Atletismo, plata en el Gallego; sí acude a Sevilla el campeón gallego absoluto, el Adas de O Barco.

El equipo sub-20 de la SD también fue tercero en el certamen autonómico, y también quedó como primer reserva dado el potencial gallego en esta especialidad. La renuncia de un conjunto de otra autonomía posibilita que pueda competir. De Galicia van el Celta y el Ourense, primero y segundo en el certamen autonómico.

Amador Pena, que competirá este domingo en la categoría absoluta, explicó que el club desplaza a “cinco atletas no equipo absoluto, catro no sub-20, e ademáis viaxa un rapaz que vai competir de forma individual en sub-16, Yago Iglesias”, explicó.

El equipo absoluto tiene la importante baja de Nuno Costa, que ganó la carrera individual en el Gallego. Compromisos en Portugal imposibilitan que pueda acudir. Sin él, el objetivo que se marca el club queda rebajado: “O obxectivo é vivir a experiencia, para o club é algo histórico e un premio á clasificación que tivemos no Galego. Imos sen obxectivo claro: tomalo coma un premio, desfrutalo”, afirmó.

“Nós levamos case dous anos competindo e chegamos case de rebote”, añadió el representante de la SD Compostela Atletismo. “Déronse as circunstancias, competimos ben no Autonómico, clasificámonos, e as nosas pretensións non pasan de vivir a experiencia”, repite.

NIVEL. El recorrido será de diez kilómetros en el caso de la categoría absoluta, y de seis en los sub-20. Entre los participantes estarán varios atletas africanos situados en los primeros puestos del ranquin mundial de la especialidad, lo que elevará el nivel de la prueba. Y también, con el Barcelona, Adrián Ben, flamante diploma olímpico en los Juegos de Tokio.

Amador Pena ya piensa en el largo viaje que deberá realizar el equipo. La ilusión deberá superar al cansancio tras él. “Reflexa tamén a dificultade que temos para conseguir apoios económicos, e pese a iso no club fomos moi participativos a nivel nacional. Para nós faise moi difícil afrontalo con tan pouco tempo de vida e tan poucas axudas”, lamenta. A. PAIS