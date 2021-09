Se abre la ‘taquilla virtual’ para el debut del Obradoiro en Sar

Este martes hay reunión del Comité Clínico, el miércoles del Consejo Interterritorial, hace una semana tanto Obradoiro como Breogán solicitaron a la Xunta poder aumentar el aforo de sus instalaciones hasta un 50 % en vez del 40 actual... y mientras se espera si hay cambios en la normativa o si la solicitud de los dos clubes gallegos tiene eco en las instituciones, la entidad compostelana se ha visto obligada a tomar ya una decisión.

El viernes, a las 19.00 horas, el Multiusos de Sar acoge el debut en la Liga Endesa 2021/22 del equipo compostelano como local y por fin la afición sabe a qué atenerse si quiere presenciar la puesta de largo oficial en casa del undécimo proyecto consecutivo en la elite del Monbus.

Son varias las medidas que ha tomado el club para poder recibir de nuevo a sus abonados, similares en su mayoría a las que se aplicaron ya el pasado mes de mayo en el Obra-Murcia que contó con una asistencia de poco más de 1.300 espectadores. Por ahora, el Obra ha decidido que mientras no se permita el aforo al completo no se repartirá el carné de socio, pero sí se entregará a cada abonado un Abono Virtual Simpatizante para su ubicación. “Debido al cumplimiento de la normativa de la distancia de seguridad entre asistentes (un metro y medio), los abonados no se sentarán en el asiento exacto de su abono, sino que escogerá entre los disponibles en la zona habilitada por el club”, aclaran desde la entidad compostelana, consciente que no podrá responder a toda la demanda de sus fieles.

Trámite previo. Antes de cada encuentro, mientras continúen las restricciones, se abrirá un período exclusivo para los abonados, vía online y en las oficinas con cita previa, durante el que podrán obtener, a partir del mencionado Abono Simpatizante, la entrada para ese partido hasta cubrir el aforo permitido.

En el caso del encuentro de este viernes, los abonados podrán hacerse con su entrada de forma gratuita a partir de este martes día 21, a las 12.00 horas. Este trámite online se realizará accediendo a través de la página web del club, utilizando el usuario y contraseña (https://venta-obradoiro.t2v.com/es/autenticacion /identificar). En caso de ser abonado, pero no haber entrado nunca y no tener usuario ni clave, podrán conseguirlo en el siguiente enlace: https://venta-obradoiro.t2v. com/es/autenticacion/identificar-socio. Este proceso también podrá hacerse en oficinas con cita previa.

Todas las localidades serán nominativas e intransferibles con la advertencia de que se podrá requerir la identificación con el DNI en el acceso al recinto. “Se entrará por la puerta señalada en la entrada, además de hacerlo respetando la franja horaria que aparece en la localidad”, apunta en su comunicado el club.

Los responsables de la organización del partido ruegan “comprensión y máxima colaboración ante una situación tan particular para poder cumplir de manera rigurosa con el protocolo establecido”, mientras que desde el Monbus Obradoiro se confía “en que, con el apoyo y la ayuda de todos, el evento pueda llevarse a cabo de manera satisfactoria y pronto podamos vernos todos juntos en Sar”.