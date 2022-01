Se busca el mejor ambiente del curso en el Vero Boquete

Del atractivo de un partido entre el Compostela y el Pontevedra esta temporada, con ambos en las primeras posiciones de su grupo en Segunda RFEF, poco hay que decir. El Pontevedra es segundo en la tabla y persigue con ahínco al líder; el Compos, cuarto y siempre entre los mejores, a seis puntos del propio conjunto granate El partido es además un derbi histórico. Ha lucido el sol esta semana en Compostela... Todo junto apunta a un dato: este domingo (17.00 horas) el derbi promete ofrecer la mejor entrada de la temporada en el Vero Boquete de San Lázaro.

Todo apunta a que será así, que al estadio entrarán este domingo bastantes más personas de las 1.100 que lo hicieron en el partido matinal frente al líder Unión Adarve, en lo que es el récord de entrada esta temporada. Este domingo, pese al hecho de que el choque haya sido declarado Medio Día del Club y los abonados deban pagar, llega un partidazo que merece la pena ser visto en directo. Y además habrá una importante representación del once visitante.

Esta semana, el Compostela envió al Pontevedra, en una primera tacada, cien entradas de la grada de Preferencia: 80 para adultos, que accederán a un precio de 15 euros, y 20 para menores, a un precio de 5 euros. Esas entradas se agotaron rápidamente, el Pontevedra las vendió en un visto y no visto.

Por ello, el club pontevedrés solicitó al Compostela una segunda remesa de entradas, hasta llegar a la cifra de 140, y en un tercer envío desde la capital de Galicia recibieron veinte más, para hacer un total de 160. De ellas, el Pontevedra ya había dado salida en la tarde de ayer a unas 130 entradas, y no descartaba en absoluto solicitar más a la directiva de la SD.

La afición del Pontevedra, con su equipo en el mejor momento de la temporada, al menos en números (seis victorias consecutivas, después de un empate tras caer un 7 de noviembre en el feudo del Unión Adarve), quiere seguir empujando a su equipo en su frenética persecución de un líder que tampoco cede.

El primer puesto del grupo ofrece el ascenso directo a Primera RFEF, que es el objetivo planteado sin disimulo desde el comienzo de la temporada para el equipo que entrena Ángel Rodríguez. El derbi llega en un momento decisivo, quedan partidos pero nadie quiere aflojar.

El Pontevedra, consciente de la importancia de los tres puntos del derbi, y también de la atracción que el propio partido, como ya se demostró en el choque de la primera vuelta en Pasarón (hubo un ambientazo) ha querido poner de su parte, y ha facilitado el viaje gratis en autobús para los aficionados que prefieran este medio; ayer era seguro que al menos un autobús de aficionados se llenará.

Pero además, lógicamente, muchos aficionados del conjunto granate utilizarán sus propios medios de transporte, habida cuenta del sencillo desplazamiento entre ambas ciudades, por autopista. Un importante número de aficionados del Pontevedra llegará a Santiago en coches particulares. En total, se espera que varios cientos de hinchas apoyarán al Pontevedra en las gradas del Vero Boquete.

Frente a ellos, y es de esperar que en un ambiente que no pase de la sana rivalidad deportiva, la afición del Compostela, que no ve jugar a su equipo desde el año pasado, habida cuenta del aplazamiento del partido que debía medirlo al Salamanca... del que, por cierto, no hay noticia de cuándo se jugará.