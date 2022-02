Se la juegan en casa el Estradense frente al Silva, el Noia ante el líder Somozas y el Arzúa en Vilalba

TERCERA No va más. En la jornada 24, de 34, en la Tercera gallega (hay numerosos partidos aplazados que desvirtúan la situación actual de la clasificación), los equipos van tomando posiciones para luchar por sus respectivos objetivos. Es el caso del Estradense, el Noia y el Arzúa, que afrontan esta tarde difíciles compromisos. Los tres, además, tienen el lastre de haber jugado partido entre semana.

En A Estrada, el conjunto que prepara Alberto Mariano recibe al Silva (17.00 horas). Dos puntos separan a ambos conjuntos en la tabla, pero lo dicho; no es una situación definitiva, que el Silva ha jugado tres partidos menos. Rivales directos ahora mismo, en too caso, el Estradense, que como le ha pasado muchas veces este curso mereció mucho más el miércoles ante el Juvenil de Ponteareas pero no pasó del empate, busca sumar tres puntos para huir del peligro.

“Contra el Juvenil tuvimos diez oportunidades de gol, alguna muy clara, pero perdimos dos puntos. Y aquí se trata de sumar. Ahora nos viene un rival difícil, experto en la categoría, y estamos concienciados de que vamos a tener que pelear hasta el final, porque la igualdad es grande”, dice Alberto Mariano, que no podrá contar por sanción (lastre que dejó el choque intersemanal con Brais Calvo, Carabán y Piñeiro.

En Noia, el cuadro que entrena Iván Carril pasa de rival complicado a rival muy complicado... El miércoles cayó en casa ante el potente Ourense FC, tercero aunque con dos partidos pendientes, y ayer aplazó el tercero), y ya se prepara para recibir (17.00 horas) al Somozas, líder del grupo. El Noia cerrará así un exigente ciclo de ocho días: ganó en Cangas al Alondras, perdió on el Ourense y ahora, sin Nando, Elier y Sayés, debe medirse al Somozas.

El Arzúa de Chollas, por su parte, buscará puntos en terreno difícil: el del Racing Villalbés, cuarto en la tabla, a partir de las 16.30. A. PAIS