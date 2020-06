“Sé que el club hace las cosas como debe y la prioridad ahora no es Pepe Pozas”

El miércoles arranca en Valencia la fase final de la Liga Endesa 2019/20, el “torneo de la Liga” como lo llama Pepe Pozas, el capitán de un Monbus Obradoiro al que, pese contar con el mismo número de triunfos que el último clasificado, el Joventut (12.º con 9 victorias), le tocará disfrutar del espectáculo por el televisor. Sin declaraciones institucionales por parte del club, sin más noticias que llamadas a la tranquilidad y recordatorios de que la prioridad ahora es sustentar la continuidad y el fortalecimiento del proyecto, sin desvelar aún si habrá o no compensaciones hacia sus abonados, y con la incertidumbre añadida de que solo tres jugadores (Czerapowicz, Muñoz y Beliauskas) cuentan con contrato en vigor para el próximo curso, el equilibrio entre los interrogantes y las incertidumbres semeja demasiado desigual.

Pero ni hasta quien más razones tiene para estar inquieto y preocupado apela a otra cosa que no sea la templanza. El base malagueño, el pegamento del Obra dentro y fuera de la cancha, el hombre récord en partidos jugados (182), asistencias (610) y recuperaciones (136) espera su momento para tratar su esperada continuidad en Sar por séptima temporada consecutiva.

Mientras tanto, superado el confinamiento y el estado de alerta por el covid-19, va dando pasos en su particular vuelta a la normalidad. El jueves realizó sus primeros ejercicios de tiro en tres meses y ahora espera con ansia el abrazo de los suyos en su tierra. “Bajaremos ya la próxima semana”, transmite con fervor y anhelo.

Ya volvió a entrenar esta semana con sesiones de tiro en Sar, ¿se acordaba de cómo era un balón de baloncesto?

(Uff) Me cuesta después de parar tres meses cuando llevo 25 años haciendo lo mismo. La verdad es que haremos poca cosa ya que nos vamos y me daba igual esperar una semana más o una semana menos. En Málaga ya tengo cerrado el pabellón de mi colegio de Los Maristas para trabajar, ya lo tengo todo gestionado.

Y a falta de balón dicen las malas lenguas que es el nuevo ‘Bale’ del Obra. Que no saben si cambiarán ya el golf por el básquet.

Me entretiene, desconecto, siempre iba con Nacho Llovet y ya que se me ha ido sigo con la rutina de jugar. Pero también juego al pádel con Pepo Suevos y así fui trampeando un poco. Es una forma de seguir haciendo ejercicio porque creas o no al estar andando durante cuatro horas te haces tus kilómetros y no estás parado en el sofá lo que es contraproducente incluso para el descanso, por lo menos para mí, y también dejas el móvil para que nadie te moleste, estás en la naturaleza... Son cosas que están bien, y si encima puedes medio jugar...

¿Lo hace bien?

No se me da mal para llevar solo dos años.

¿Y se descubren entre unas cosas y otras músculos que creía que no existían?

Entre esta cuarentena y el golf, tengo la espalda... No sabía que me podía seguir doliendo el cuerpo sin entrenar.

Y entre ese millar de amigos que tiene en la Liga Endesa, ¿algún cabroncete le mandó una foto entrenando para darle envidia?

(Se ríe) Sabes qué pasa, que al final siempre queremos lo que no tenemos. Todos ellos han llegado ya a la fase de ‘no queremos entrenar más porque quiero estar de vacaciones’ ya que en estas fechas deberían estar de descanso. Está siendo todo un poco así, pero es normal.

¿Y entiende el miedo de algunos de ellos a la hora de volver a la actividad?

Sí, sí. Además siempre desde la Asociación (ABP) hemos dicho que lo más importante era que se pusiera en valor toda la seguridad y el protocolo para que nadie saliese perjudicado en todo esto. Pero sabiendo que la ACB al final nos daba todas estas garantías, aunque nunca va a existir el riesgo cero porque es imposible en ningún gremio, yo creo que nosotros, y es opinión personal, debíamos volver a la normalidad como todo el mundo. Imagino que a todos los que les tocó trabajar a 20 de marzo como cajeras, repartidores, sanitarios estarían mejor en sus casas, pero a ellos les tocó luchar en ese momento. Nosotros, que tenemos las cosas más controladas, si podemos hacer nuestro trabajo creo que deberíamos hacerlo. Pero también son situaciones personales de cada uno porque o tienes hijos, o vas a tenerlos, hay gente que prioriza que si juega le van a pagar todo el contrato... son cosas que hay que entender.

Uno de los más críticos al regreso fue precisamente un amigo suyo, el jugador del FC Barcelona Álex Abrines.

Álex usaba además también mucho las redes sociales en ese sentido y me parece bien. Él transmitió su opinión y me parece totalmente lícito además por su situación personal, ya que va a ser padre de aquí a un mes y está el hecho de que se pueda contagiar y que luego igual se tenga que quedar encerrado dos semanas sin ver a nadie. Es peligroso.

¿Y es de los que ya ha olvidado todo lo que se ha pasado, de los que prefieren pasar página?

Yo no lo veo tan lejos. Ha pasado el tiempo pero al final has estado en casa encerrado sin poder salir para nada, simplemente para comprar porque nosotros nos lo hemos tomado así. Ahora empezamos a hacerlo un poco pero solo lo hemos hecho una vez y otra a casa de unos amigos. Creo que es momento de ser responsables, no salir porque nos dejen y hacer todo lo que queramos. Creo que no es momento. Para nosotros aún es semiconfinamiento aunque lógicamente damos más paseos que antes, pero la relación con la gente sigue siendo muy limitada. Son paseos individuales de pareja y no molestamos a nadie.

¿Rubén Vieira (preparador físico del Obra) mantiene planificando el trabajo?

Si, Rubén siempre nos tiene controlados o por lo menos hasta ahora. Luego en verano cada uno se lleva su planning y está pendiente de todo lo que hacemos en casa. Si ahora empezamos cada uno en su ciudad a entrenar también lo estará.

¿Comprendió la decisión del club de no reanudar los entrenamientos cuando ya sí se podía?

Al principio no se podía y, aunque hubo la posibilidad en la fase 2, para este club es complicado ya que se exigían bastantes mecanismos de prevención y ahora mismo el Obra a lo mejor estaba en otros quehaceres que no son buscar pistas de entrenamiento que las tendríamos ya en tres semanas. Al final tres semanas más o menos cuando estarás sin trabajar cuatro meses ya da igual.

Imagino que la situación laboral ha sido muy complicada.

Sí porque yo soy bastante de disfrutar el día a día y estaba esperando jugar hasta el 10 de mayo, me quedaban aún tres meses. Personalmente me ha fastidiado bastante el parar de un día para otro, queme dejaran sin lo que viene siendo mi vitamina como es el ver a mis compañeros, el entrenar, estar con técnicos y la gente de oficina y demás. Fue deportivamente complicado y económicamente también porque al final todos estamos haciendo un esfuerzo para que esto siga adelante (apostilla refiriéndose al ERTE que afectó a empleados y también a la plantilla del Obra).

¿Se planteó o recibió incluso ayuda sicológica dada la situación tan extraordinaria?

Yo personalmente no, pero no porque no la haya necesitado que sí creo que me hubiese venido muy bien. He llegado a tener momentos de ansiedad, de no encontrarme muy bien, de preguntarme qué hacía en casa, pero al final gracias a mi mujer acabé encontrando cosas en las que matar el tiempo y sentirte un poco productivo porque tu trabajo es entrenar, es descansar, y son muchas cosas. Es verdad que no lo he usado pero no descarto usarlo en el futuro por el hecho de tener que parar de un día para otro, de quedarte sin tus rutinas. Esto es mi vida. Ni lesionado he estado más de tres meses parado. Pero qué se le va hacer.

Desde el punto de vista del aficionado, con solo Álvaro Muñoz, Chris Czerapowicz y Laurynas Beliauskas con contrato en vigor para el próximo año, sin declaraciones públicas ni del presidente ni de los responsables del club sobre la situación del Obra aún en medio de toda esta crisis, ¿se atrevería a mandarle un mensaje de tranquilidad al aficionado?

Soy capaz de decírselo y además al cien por cien sabiendo que deben de estar tranquilos porque no hay más que echar la vista atrás a lo que ha hecho este club no solo en los últimos cuatro o cinco años en los que han aumentando poco a poco el presupuesto, sino lo que se ha hecho incluso antes con un presupuesto incluso más limitado. Creo que la gente debe estar tranquila porque no se les ha olvidado, esperemos, ni a José Luis (Mateo) cómo fichar ni a Moncho (Fernández) entrenar y seguro que serán capaces de formar un equipo que será competitivo otro año más.

¿Y los miembros del club de fans de Pepe Pozas también deben estar tranquilos?

Pues igual. Que estén tranquilos. Yo estoy tranquilo. Sé que el club está haciendo las cosas como debe y ahora mismo lo primordial no es Pepe Pozas sino que se cierre todo lo del año que viene y a partir de ahí ya empezamos a cerrar lo que haya que cerrar.

¿Públicamente ya se puede decir algo? ¿Ha habido contactos?

Hablar hemos hablado pero nada más. No ha habido nada más. Un ‘yo te quiero tu me quieres’, pero pasa todo esto y ya está. Obviamente trastoca todos los planes, no lo que está firmado, pero lo demás es susceptible de cualquier tipo de cambio por esta situación que estamos viviendo y no hay que estar para nada nervioso porque todo llega.

¿Pero ve complicada su continuidad?

El club sabe cómo tratarme, yo sé cómo tratarles a ellos y si podemos llegar a un entendimiento más que felices. No me he parado aún a pensarlo. La competición no ha terminado.

Sí se prevé por tanto un mercado muy raro este verano ¿no?

Sí, sí. Lo veo raro y movido. No solo personalmente porque lo mío puede ser rápido, pero sí creo que habrá muchos cambios de presupuesto, gente que a lo mejor se le cambie su contrato, que ellos no quieran y decidan cambiar de equipo, y veremos a ver. Va estar entretenido.

¿Y cómo lo afronta? ¿Tiene miedo a cómo le pueda afectar?

Con miedo no. Estaría preocupado si hubiese estado lesionado durante toda la temporada o a un nivel bajo, pero ya la gente me conoce, sabe lo que puedo dar y todo el mundo tiene en cuenta las cosas buenas y malas y ya está. Lo estoy diciendo pero tampoco lo he pensado mucho porque no sé a qué nivel de mercado están los demás clubes. Sé que los equipos que no están jugando están empezando a moverse pero poco más.

El plan ahora es viajar por fin y reencontrarse con la familia en su ciudad, en Málaga, ¿cree que habrá tiempo también para seguir esta fase final o prefiere desconectar totalmente?

Seguramente algo veré. No todos los días pero sí algunos partidos. Además de obviamente las semifinales y finales, también los partidos que más me interesen según los compañeros que jueguen.