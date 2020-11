Se suspende el Cortegada-Ulla Oil por la condensación

Está siendo un inicio atropellado, por utilizar un eufemismo. Porque en tiempos de covid, después de ver cómo se veía obligado a suspender el debut liguero a causa de la falta de los test prometidos por la FEB, de aún no haber podido jugar en su cancha en una sucesión de aplazamientos a causa de las medidas de restricciones y del peligro de contagios, y cuando por fin el equipo celebraba que, con el grupo al completo, retomaba la competición tras una jornada en blanco... la condensación en el pabellón de Fontecarmoa y el miedo a las lesiones determinaban la suspensión del encuentro ante el AD Cortegada de Vilagarcía.

Sólo suma dos partidos en su casillero el Ulla Oil Rosalía en su histórica primera temporada en la Liga Femenina 2, pero las jugadoras que dirige Chiqui Barros no pierden la ilusión ni la sonrisa.

Las intensas lluvias caídas a lo largo de todo el día en Galicia dejaron el pabellón arousano impracticable para la disputa de un partido de baloncesto. No fue el único caso. También en Vigo el Seis do

Nadal y el Hyupersa Peleteiro cambiaron de cancha en la segunda parte de su choque correspondiente a la Primera División Nacional Femenina. Porque cuando está en riesgo la salud de las deportistas, vale más bajar el telón y buscar una nueva fecha, pues en el caso del Cortegada no había ni tan siquiera la posibilidad de encontrar con urgencia un enclave alternativo. Así lo entendieron los colegiados.

Por tanto, el conjunto que dirige Chiqui Barros tendrá que apretar su agenda de citas en breve. Tiene aplazado su duelo ante el Maristas, ante el Arxil y ahora con el Cortegada, aunque la buena noticia es que los tres son rivales gallegos con lo que podría jugar entre semana con ellos.

Homenaje. El duelo en Fontecarmoa se inició con un emotivo homenaje a dos personas muy queridas y fallecidas estos días. Dúas grandes mulleres que deron exemplo. Grazas Helena Mariño. Grazas Araceli Oubiña rezaba la pancarta que portaron las jugadoras del Cortegada.