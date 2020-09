“Sería maravilloso e increíble estar en la lista de la selección absoluta”

¿Cómo se siente después de haber entrado a formar parte de la historia del Rincón Fertilidad Málaga al ser una de las jugadoras que contribuyó a conseguir el primer título de la historia de la entidad?

Es un título, además de ser el primero para el club, muy especial por el significado que tiene y porque es dedicado a la persona que es, a Diego Carrasco (era el entrenador del equipo), que falleció el año pasado, y este título lleva su nombre. A título personal es muy especial y muy importante para mí por ser el primero en Málaga, y además de ello, por ser una competición a la que le tenía muchas ganas. Es un título que quería tener conmigo y al final se ha conseguido.

Usted era, además, distinguida como la mejor jugadora de la final, nada más y nada menos que en una competición como la Copa de la Reina, lo que no deja de hablar del buen momento que atraviesa.

Estoy muy contenta con la actuación individual y colectiva de todo el grupo. Venimos de trabajar mucho estos meses, de hacer una pretemporada muy dura, hay mucho trabajo detrás. Ya durante los meses de confinamiento hemos trabajado cada una en nuestras casas, y es una recompensa a ese trabajo.

¿Cómo vivió la experiencia de estar aislada en una burbuja durante la competición?

Es una situación atípica. Estábamos en el hotel, teníamos una planta para cada equipo, cada uno con sus horarios. En el pabellón no te podías juntar ni relacionarte con la gente del público, todo tenía que ser a distancia. Ahora mismo la situación es la que es y hay que hacerlo lo mejor posible para que esto pueda seguir avanzando.

Aunque se trataba del primer título del equipo apenas han tenido tiempo para celebrarlo, porque el sábado ya daban comienzo, con victoria, a la Liga Guerreras Iberdrola.

Ahora ya tenemos que centrarnos, dejar la euforia de la Copa de la Reina, porque la liga ya empezó este sábado y hay que cambiar el chip. Tenemos que mentalizarnos de que cada partido va a ser vital y en el formato en que estamos, más todavía. Como no se sabe lo que va a pasar de aquí en adelante cada partido tenemos que tomárnoslo como una final.

Ha optado por renovar en Málaga, con un club que ha apostado por formar un equipo más ambicioso, con fichajes como el de Silvia Arderius. Sin duda, buscarán dar un salto de calidad.

El club hizo un esfuerzo por traer a jugadoras de primer nivel, jugadoras con experiencia y madurez para darle un plus al equipo, de calidad y en experiencia, y poder optar a estar en los puestos de arriba y, por qué no, pelear por las competiciones que disputemos, ya sea la Liga o intentar hacerlo lo mejor posible en Europa.

Con el nuevo sistema de competición la Liga se divide en dos grupos de catorce jornadas. Empezar bien va a ser más vital que nunca porque el margen de reacción se acorta.

Con este sistema que vamos a tener y la situación del covid es importantísimo que cada partido nos lo tomemos como vital. No queremos perder puntos, no podemos estar relajadas en cada uno de los partidos, porque no solo hay que meterse entre los cuatro primeros para optar al título de liga en la siguiente fase, sino que tienes que arrastrar los máximos puntos en esta primera fase; cada partido va a ser vital.

El coronavirus es el culpable no solo de este nuevo formato de competición, sino que también ha obligado a su equipo a mudarse de pabellón al haberse convertido el José Luis Pérez Canca en un hospital de campaña.

Nuestro pabellón ahora está convertido en un hospital de campaña, así que tenemos que ir a diferentes pabellones y un poco buscarnos las castañas. Ahora en Málaga tampoco se puede competir, el fin de semana fuimos al Rincón de la Victoria. Hay que ir día a día viendo cómo va la situación, y donde nos permitan entrenar, ahí vamos. Tenemos que intentar estar al cien por cien para que esto no nos repercuta luego en los partidos.

Va a afrontar su segunda temporada en Málaga. ¿Cómo valora su experiencia fuera de casa en su primera campaña tras dejar el Atlético Guardés?

Estoy muy contenta aquí en Málaga, está siendo una experiencia muy positiva para mí, ya no solo a nivel deportivo. Como jugadora estoy aprendiendo y creciendo de una manera diferente a la que venía estando acostumbrada, pero a nivel personal también es un reto para mí vivir la experiencia de salir de mi zona de confort, de mi casa, de estar con mi familia, con mi gente, en mi pueblo, y venirme a Málaga, una ciudad grande, con calor, un sitio diferente a Galicia. Al principio sí que me costó un poquito, pero ahora ya me estoy adaptando más.

¿Fue especial jugar como visitante en A Sangriña, después de haber sido su capitana?

Ya lo había hecho cuando estaba en Porriño, pero esta vez con Málaga es verdad que fue especial. Fue muy bonito, una mezcla de sentimientos. Son muchos años jugando en el Guardés, con el cariño y el aprecio que le tengo al club. Se me hizo un poquito raro en el calentamiento estar del otro lado, entrar en el pabellón y no ir al vestuario de siempre... pero era consciente de que ahora estoy en otro club y tengo que pelear por los dos puntos para mi equipo.

Usted es una habitual en las convocatorias del Programa Objetivo 2021. ¿Un reto para esta temporada será estar con la selección absoluta?

Para mí sería algo maravilloso e increíble poder estar en esa lista de la selección absoluta, pero siempre digo que eso es cosa del seleccionador y el cuerpo técnico, lo que ellos consideren y crean mejor para esa selección. Yo lo único que voy hacer y haré siempre es esforzarme y dar lo mejor de mí para intentar aportar y dar al equipo todo lo que pueda, y por qué no ponérselo un poquito más difícil a Carlos (Viver) en el momento que tenga que hacer listas.

Como gran aliciente, el año que viene aguardan los Juegos Olímpicos. ¿Piensa en ellos?

Yo creo que todo el mundo sueña con unos Juegos Olímpicos, es una meta superbonita para toda jugadora y todo deportista. Yo lo veo ahí, no sé si llegaré o no, está difícil, es muy difícil llegar, pero yo voy a trabajar día a día y haré todo lo que pueda, pero no para estar en unos Juegos Olímpicos o en la selección, sino por estar contenta con mi trabajo diario, mi esfuerzo, y no dejarme nada ningún día.

Aparte de por los Juegos de Tokio, el próximo 2021 va a ser un año marcado en rojo para el balonmano femenino en España porque acogeremos el Campeonato del Mundo en diciembre.

Es una competición muy bonita, vienen las mejores y da un plus aquí al balonmano femenino para que crezca y se visibilice más, y que todas las niñas conozcan y vean a las mejores en nuestro país.