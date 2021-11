“Si ganamos a un rival de la entidad del Avilés va a dar un plus de confianza”

El entrenador del Compostela, Rodri Veiga, reconoce que ganar a un rival de los llamados a pelear por el ascenso, como el Real Avilés, que este sábado visita el Vero Boquete (17.00 horas) otorgaría un plus de confianza al equipo. En su comparecencia ante los medios de comunicación el técnico anunció que dispone de toda la plantilla menos de Guille Torres.

Parte médico. “En principio recuperamos a todo el mundo menos a Guille, que tiene una microrrotura muscular y estimamos que va a tener que estar parado un par de semanas. Jordan estaba en proceso de recuperación, va cogiendo ritmo poco a poco y valoraremos si ya está para entrar en la convocatoria”.

Ganas de resarcirse. “Que la derrota llegara en la jornada 12 quiere decir que hacemos bastantes cosas bien. El equipo estuvo fastidiado, por la derrota y porque seguramente hubo partidos en los que merecimos más perder que contra el Navalcarnero. En cualquier caso, el balance que hago de estas jornadas es bueno”.

Aspectos a corregir. “Hacemos cosas muy bien pero en determinados momentos no competimos todo lo bien que la categoría demanda. No me refiero a ser agresivo o dar patadas, sino a la toma de decisiones, tomar la decisión más acertada en cada momento. Tenemos que seguir trabajando con la misma confianza y la misma humildad que me demuestran estos chicos todos los días”.

Avilés. “Es un rival muy potente, hecho para poder ascender, para pelear por la primera plaza por la categoría de futbolistas que tiene. Me parece un rival muy completo: si tiene que asumir riesgos en la salida de balón los asume, si tiene que jugar directo, lo hace... Tiene gente con mucha experiencia en categorías superiores, nos va a exigir mucho, un nivel de concentración altísimo en todo momento. Eso es competir, y cuanto antes seamos capaces de hacerlo durante 90 minutos, mejor para todos”.

A tener en cuenta. “Es un equipo que tiene futbolistas que han estado hasta en Primera División, varios que han estado muchas temporadas en Segunda, y la mayoría de la plantilla, en Segunda B. Es un equipo veterano, que sabe en todo momento lo que tiene que hacer. El Pontevedra le hizo mucho daño, pero lo achaco que fue el partido tonto que tenemos todos los equipos”.

Importancia de ganar. “Creo que lo necesitamos, ganar a un rival de esa entidad te va a dar un plus de confianza. Pero en cualquier caso esto es una carrera de fondo, el caso es estar en el grupo de cabeza la mayor parte de la temporada y llegar a las últimas diez en un buen estado de forma. Ahí es donde te la vas a jugar. Lo importante es la visión a largo plazo, y a corto plazo, el trabajo diario”.

Clave ser fuertes en casa. “Cuando vas fuera es complicadísimo rascar puntos. Lo vimos la semana pasada, entonces nosotros en casa tenemos que conseguir lo mismo. Nos pusimos muchas veces por delante pero en varios partidos no fuimos capaces de mantener esa renta. Ser capaz de conseguir eso es lo que te va a hacer estar en los puestos de arriba, aparte del buen juego, que a veces lo hacemos, y la competitividad”.

Yago, al Zamora. “Se lo merece, creo que está más que preparado para asumir ese reto en esa categoría. Ojalá tenga mucha suerte porque sé que el trabajo que va a hacer es muy bueno y va a dar frutos. Estoy muy contento por la oportunidad que le han dado, con confianza en que lo va a hacer bien”.