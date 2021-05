“Si me clasifico va a ser una sorpresa sobre el papel, pero para mí no lo será”

No noté la falta de competición porque habíamos hecho otra en enero, preparatoria para el Preolímpico. El sistema de preparación que llevo actualmente no está tan enfocado a conseguirlo con competiciones, sino que más bien tengo competiciones más medidas, algunas preparatorias y otras con un objetivo claro. No noto la falta de competición porque realmente aunque no hubiera pandemia no hubiera hecho muchas más competiciones, seguramente habríamos hecho las mismas. La preparación ahora está enfocada de otra manera, no es una manera clásica. Yo ya no tengo veinte años y los tiempos de recuperación o la experiencia no es la misma. Si no necesitas competición para coger experiencia puedes primar el tiempo de preparación.

En el primer combate no fui capaz de llevar la táctica adonde tendría que ir, pero en el siguiente combate ya me encontré mucho mejor. El resultado no es bueno pero las sensaciones no son malas. También nos sirvió de punto de partida para esta preparación, por lo que en general puedo decir que estoy bastante contento por la competición.

Yo creo que estoy al mismo nivel, si no mejor. Nosotros llevamos haciendo tapiz de manera ininterrumpida desde octubre. El tiempo de pandemia lo aprovechamos para hacer otro trabajo que es complementario y no es para nada perjudicial. Hubo un pequeño parón de tapiz pero incluso en los momentos más duros a nivel de restricciones nosotros seguimos entrenando por videoconferencia. No hay nada que achacarle a la pandemia, creo que nos adaptamos bastante bien.

Realmente me encuentro muy bien. Hacía tiempo que no entrenábamos tan duro y la verdad es que me encuentro fenomenal.

El Preolímpico a nivel mundial reparte los últimos billetes para Tokio. ¿Ve factible clasificarse?

Sí, claro, pues si no viera posibilidades ya no iría, ya no solo por viajar, sino por todo el trabajo que hay detrás. Cuando no podíamos salir de nuestros domicilios por las restricciones y seguimos entrenando conlleva una adaptación y un estrés importante. Es mucho el trabajo que hay detrás que si no viera posibilidades no estaría haciendo todo este esfuerzo. Evidentemente, la experiencia me dice que es muy difícil conseguirlo, pero es totalmente factible.

¿A quién ve como sus principales rivales por un puesto en los Juegos?

Hay dos grandes favoritos que en teoría se iban a clasificar en el campeonato europeo y los dos se quedaron fuera. Esos dos países, Rusia y Polonia, vuelven a estar, pero ya se vio que son rivales que se pueden batir. En mi categoría de peso como países más fuertes también quedaría Kazajistán. Pero con las nacionalizaciones cualquier país puede sacar un luchador que no conozcas, o cualquier luchador puede llevar una buena preparación. Todos vamos allí para clasificarnos. Si yo me clasifico va a ser una sorpresa sobre el papel, pero para mí no va a ser ninguna sorpresa. Hay que jugar desde el primer combate.

Va a intentar la clasificación para unos Juegos por tercera vez. ¿Lo que ocurra en Sofía va a definir si decide afrontar otro ciclo olímpico?

No, al igual que en este ciclo olímpico, mientras yo me siga encontrando bien y podamos mantener las circunstancias o incluso mejorarlas, pues al entrenar en un club hay momentos más difíciles, ahora mismo no planifico a cuatro años, voy planificando año a año. Por ahora no tengo intención de retirarme ni tampoco mi objetivo es planificar ahora los próximos Juegos. Cuando termine esto nos sentaremos, planificaremos nuestros objetivos y empezaremos a trabajar.

Siempre se ha dicho que unos Juegos Olímpicos son muy diferentes a cualquier otra competición pero, ¿y los Preolímpicos?

Los Preolímpicos son diferentes desde el momento en que solo se clasifican los dos que lleguen a la final. El nivel de tensión de la competición es mayor que el de una competición normal. En cualquier competición si fallas el primer día tienes la opción de repescar y conseguir entrar en medallas, en este caso entrar en medallas no es suficiente, tienes que llegar a la final, por eso tiene ese plus de dificultad.

Después de acariciar con la punta de los dedos una plaza en los Juegos de Pekín 2008 y de caer en la clasificación para Londres 2012 (no pudo intentar estar en Río 2016 por lesión), ¿qué aprendizaje saca de los Preolímpicos anteriores que pueda ser una baza a su favor en el clasificatorio de Sofía?

Sobre todo aspectos a mejorar o aspectos que te hayan salido bien. Principalmente te ayuda para el aspecto táctico, qué puedes hacer, qué no, qué hay que mejorar... Es experiencia, principalmente, sobre cómo afrontar este tipo de competiciones, en las que no se trata de centrarte en conseguir una medalla, sino de llegar a la final.