“Si me voy mi prioridad será intentar jugar en Segunda”

Miki Villar es el futbolista del Compostela que más ha crecido en el último año. Su temporada no ha pasado desapercibida incluso para equipos del fútbol profesional. Sabe que ha llegado el momento de intentar dar ese salto, pero no hablará con nadie sin hacerlo antes con el Compostela. Porque en Santiago ha crecido no solo como futbolista, sino también como persona. “Si no sigo aquí que tengan presente que fichar en el Compos fue la mejor decisión de mi vida deportiva”, dice.

¿Cómo valora la temporada del regeso del Compostela a Segunda B?

Hicimos una muy buena temporada, sobre todo en la primera fase. A la segunda llegamos con el gancho, cansados tanto física como mentalmente. Se nos hizo un poco larga, no en cuanto a partidos, sino de intensidad, de trabajo... Mentalmente fue una temporada dura porque en Tercera con estar al 70 % en muchos partidos te daba para ganarlos. Este año, si no estás al 140 % te metían tres. Eso nos pasó factura en la segunda fase, unido a que ya habíamos conseguido el objetivo.

Realmente se vieron dos versiones del Compostela distintas de la primera fase a la segunda.

En la primera parte de la temporada fuimos de los mejores equipos de la liga, yo creo que de toda la Segunda B. Desplegamos un fútbol muy bonito, mucha gente se subió al carro porque era muy divertido poner el Compos en la tele y disfrutar del partido. Los vídeos del documental de éDeporte que están sacando plasman muy bien el trabajo que llevamos hecho todo el año. Cuando escuchas hablar del Compos te recuerda la idea de jugar al fútbol, de querer la pelota, llevar el control del juego mediante el balón.

Ha habido momentos que serán recordados mucho tiempo, como las victorias en Riazor o Pasarón. ¿Con qué vivencia se queda?

Tengo muchos momentos felices este año, no sabría decir uno en particular. Recuerdo el partido del Celta B en Barreiro, donde lo estábamos jugando y lo estábamos pasando muy bien. En Riazor, en la segunda parte lo pasamos genial jugando al fútbol. En Pasarón sufrimos como perros pero conseguimos la victoria y marqué a mi exequipo. Echas la vista atrás y son momentos con los que sientes nostalgia y alegría. También el día que marqué los dos goles contra el Guijuelo. Esa semana había hecho una entrevista contigo diciendo que llegarían los goles, y ese fin de semana acabo marcando dos. Pasamos muchísimos momentos duros pero todos ellos merecieron la pena por los momentos tan bonitos que vivimos este año.

A nivel individual ha vivido un gran crecimiento e incluso se ha destapado como goleador.

Este año entraba con dudas porque no sabía cómo íbamos a encarar la liga en Segunda B, el nivel de los rivales... Todo esto se notó en los primeros partidos, pero cuando nos quitamos las cadenas y rompimos el molde salió lo que realmente somos. Mejoramos muchísimo, todo el mundo dio un paso adelante. Recuerdo que en la anterior entrevista te comentaba que tenía que ser más egoísta, tirar más a puerta, y al final marqué seis goles, fui el pichichi de la primera fase de la liga. Creo que sí di un paso adelante, y además mejoré en muchas otras facetas. Ahora soy un jugador más completo.

Con la temporada que ha realizado, ¿ha notado que los equipos empiezan a llamar a su puerta?

Ya lo noté desde el día del Guijuelo. A partir de ahí fue como un boom, hubo semanas en las que prácticamente a diario tenía mensajes de representantes, tenía cosas que nunca tuve, llegó un punto en el que me vi desbordado, no sabía cómo iba a llevarlo, y creo que eso me curtió un poco, me ayudó a reconocer que lo estaba haciendo bien, me motivó, y creo que me ayudó a mejorar. Creo que cumplí los objetivos. Ahora, en teoría, me siguen equipos que al principio de temporada nunca pensé que me podrían estar siguiendo, como el Dépor, que la semana pasada en redes sociales fue una locura. Aunque formalmente a mí no me llegó nada.

¿Ya ha recibido alguna oferta?

Al final de temporada todo son conjeturas y después de la temporada que hizo el Dépor es normal que suenen cosas, pero yo no tengo nada todavía, ninguna oferta de ningún equipo.

En el momento de decidir su futuro, puesto que incluso podría recibir la llamada del fútbol profesional, ¿diría que está la decisión más importante de su carrera?

Sin duda. Para mí este verano va a ser movido. Si me voy y se da la posibilidad me gustaría jugar en un equipo de Segunda, mínimo. Yo creo que puedo hacerlo, que se dan las condiciones. Creo que me está siguiendo algún equipo de Segunda, pero estoy tranquilo. En un par de semanas empezará el movimiento, cuando se acabe la temporada en Segunda. Ahora mismo mi prioridad sería intentar jugar en Segunda, pero no hablaré con nadie hasta hacerlo primero con el Compos.

Entiendo que si surge la oportunidad se ve preparado para dar el salto al fútbol profesional.

Yo creo que sí. No solo este año, sino los dos anteriores en el Compos me hicieron crecer muchísimo. Yo llegué siendo un jugador que solo hacía dos cosas, que era correr e intentar dar el pase atrás, y ahora mismo yo creo que en ese sentido di varios pasos adelante, soy capaz de jugar por dentro, me giro, me asocio bien, puedo correr al espacio.... Puedo jugar a muchas cosas diferentes, creo que prácticamente podría jugar en cualquier estilo de juego. Sé que es complicado, un paso muy difícil, pero si el tren me pasa este año y no lo cojo probablemente sea el último que tenga en mi vida para jugar en el fútbol profesional.

¿Qué será lo que más valore a la hora de decidir su futuro?

Primero tengo que hablar con el Compos, pero sobre todo la categoría, es el paso más importante. Aunque un equipo me venga con una morterada de dinero priorizaré la categoría, y que el lugar sea tranquilo. Y si puede ser, que no sea muy lejos de casa, pero eso ya sería un poco más secundario.

De sus tres años en el Compostela, ¿con qué se queda?

Al Compos y a Santiago le debo todo. El primer año viví en Santiago, fue la primera vez que salí de casa. Tuve compañeros de piso con los que guardo una grandísima relación. También compañeros de clase, como Mon y Anxo, compañeros de coche en los dos últimos años, del vestuario me llevo grandísimos amigos para toda la vida... La relación con Yago y el cuerpo técnico también fue buenísima desde el primer día. Me llevo muchísima gente, incluso Brais, el responsable de prensa, me llevo una grandísima relación con él. Personas de la directiva, también Edi, Manolo... No tengo otra palabra más que gracias, y si no sigo aquí que tengan presente que fichar en el Compos fue la mejor decisión de mi vida deportiva.