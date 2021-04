“Si ya es una pasada clasificar un barco, imagínate dos, sería un golpe en la mesa”

Ya han pasado dos meses desde que renunció al peso ligero. ¿Cómo se encuentra en la nueva categoría?

La verdad es que muy bien, las sensaciones están siendo muy buenas. Lo que más noto con respecto a la otra categoría es que puedo entrenar más tiempo a tope, ahora no tengo que estar pensando en otras cosas que no sean descansar y recuperarme para el siguiente entreno. Puedo entrenar mucho más tiempo, más fuerte y mejor. En los entrenamientos de series me noto mucho más resistente. Estamos haciendo entrenamientos bastante duros que se están haciendo muy llevaderos, y todo viene como consecuencia de estar bien a nivel de alimentación, hidratación, etc.

No tener que estar pendiente del peso es una tranquilidad.

En verdad sí que estamos teniendo bastante cuidado del peso. Mi compañero y yo somos los más flojillos del circuito a nivel de fuerza, también somos los más jóvenes. Estamos cuidando el peso de una forma sana, tenemos que estar con poco porcentaje de grasa, con pocos pliegues.... Todas las semanas llevamos un seguimiento del peso, de la grasa corporal que tenemos, etc. para llegar a la repesca en el mejor punto de forma posible. Dentro de esa bajada de masa grasa no hay ninguna locura, es una dieta sana, comer equilibrado e hidratarse mucho. Es todo lo contrario a lo que era antes, que era dejar de comer y no beber ni agua.

La suya fue una decisión valiente, porque renunciando al peso ligero también renunciaba a su plaza en los Juegos Olímpicos, teniendo que jugársela de nuevo.

Yo siempre me he considerado una persona muy cabezona, cuando se me mete una idea en la cabeza voy a muerte con ella. Tengo claro que todo lo que haga en la vida quiero que me haga feliz, y si tenía el poder de decisión de hacerlo tenía claro que lo iba a hacer. Fue una cosa que se me metió en la cabeza, vi que era lo mejor para seguir entrenando, remando y mejorando, y cada día estoy más contento con la decisión, sinceramente.

¿Cómo ve de acoplado el barco en esta nueva pareja que forma con Aleix García?

Los dos somos muy exigentes y nunca acabamos de salir al cien por cien contentos del entrenamiento, pero eso es lo que nos va a dar la tranquilidad de que cuando lleguemos al campeonato todo lo que estaba en nuestra mano lo habremos hecho. Nosotros estamos entrenando superbién, exigiéndonos el doscientos por cien y muy contentos con nuestro trabajo.

¿Qué les queda por afinar de aquí al Preolímpico?

Sobre todo a nivel de acoplarse. Apenas llevamos dos meses entrenando juntos. Son series largas, dos kilómetros, y como es una regata de mucha intensidad cuando nos empezamos a cansar cada uno empieza a pecar de los fallos que tenemos. Hay que saber eso, identificarlos rápido y que en regata no nos pase para no perder el bloque y así poder mantener una velocidad eficiente, que es lo que se busca.

Al igual que en el peso ligero Europa sigue siendo la gran potencia, pero ¿cambian los rivales en la lucha por la clasificación olímpica?

Corre todo el mundo, todos los que se presenten a la repesca van a ir rápido. No sé si más que nosotros, pero no te puedes fiar de nadie. El alto nivel funciona así, como te equivoques en un centímetro sumado a todos los entrenamientos que hacemos llegas al campeonato descolgadísimo del grupo. Los que mejor trabajen ahora y los que menos fallen serán los que se lleven las dos plazas que quedan. Rivales son todos, no sabría decir un país.

El reto entraña una gran dificultad, pero ¿se ve en la pelea?

Yo creo que sí. Si ya lo pensaba después del Campeonato de Europa, que no acabó de cuajar ninguna regata pero las velocidades estaban siendo muy muy buenas, yo creo que realmente hay posibilidades. Por como estamos entrenando, como lo estamos enfocando y lo motivados que estamos no me parece algo descabellado. Sé lo difícil que es y creo que eso es lo que lo hace tan atractivo, saber que es un objetivo tan complicado. Conseguirlo sería dar un golpe encima de la mesa, una locura. No sé ni siquiera cómo enfocarlo, porque si ya es una pasada clasificar un barco, imagínate dos.

¿Competirán en alguna prueba antes del Preolímpico o lo próximo ya será remar por estar en Tokio?

No, nosotros ya estamos ahora mismo en fase de transformación. Ahora empieza la parte divertida, de hacer series a saco, a hacerse daño, como solemos decir. Es la parte más decisiva de cara al campeonato. Si conseguimos hacer los tiempos que nos toca en estos entrenos iremos con un plus de confianza a la competición. Estamos haciendo series de dos kilómetros por debajo de las marcas que tendríamos que hacer, así que por ahora es una maravilla.

La única competición que han tenido usted y Aleix García ha sido el Campeonato de Europa. ¿Qué sensaciones les dejó?

Nos equivocamos bastante en el planteamiento previo, no supimos enfocar bien el campeonato y al final acabamos en una clasificación muy mala pero con buenas regatas, que es lo que nos hacía falta. La conclusión final es que había detalles que trabajar pero que no estamos para nada lejos de los que eran los favoritos para clasificarse. Es más, ya conseguimos ganar en las semis a Bélgica, que es uno de los favoritos para clasificarse. Les ganamos y es con lo que nos quedamos. En la eliminatoria, que fue la primera regata, salimos pensando que Holanda era mejor. Evidentemente, son mejores, miden dos metros, pesan 90 kilos y con eso es muy complicado acercarse a ellos, al menos por ahora. Pero con la gente que está para la repesca sí que tenemos posibilidad de partirnos la cara.

Aunque no terminaron entre los ocho primeros, el requisito de la Federación Española para ir al Preolímpico, ¿han tenido que superar otro selectivo?

No, cuando fueron los trials de primavera había mucha diferencia entre yo y Aleix, y de Aleix al siguiente todavía más, por lo que ya quedó así el barco.

Su puesto en el peso ligero ha sido ocupado por el noiés Caetano Horta, que competirá en Tokio con Manel Balastegui. ¿Cómo ve el bote?

Estoy muy contento de que sea él quien va en el barco. En Navidad estuve entrenando con Caetano en Galicia y desde que dije que me bajaba del barco sabía que iba a ser él el que se iba a montar. Por la remada que tiene, por lo cabezón que es y por como saber mover un barco, y por quien lo ha entrenado para saber mover así el barco sabía que era el mejor compañero posible para Manel. Yo creo que lo van a hacer muy bien, sinceramente yo creo que van a estar peleando por el diploma olímpico.