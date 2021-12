Solari ve al Valencia como un gran rival en una dinámica positiva

Vigo. El argentino Augusto Solari recordó ayer que el Valencia es “un gran rival” que llegará a Balaídos tras encadenar cuatro partidos ligueros sin perder, por eso avisó que al Celta le espera un partido “muy difícil” ante el conjunto dirigido por José Bordalás, este domingo.

“En Vitoria ganamos un partido importante, ahora es hora de hacerlo de buena manera en casa, ante un rival que también está en buena forma”, comentó el centrocampista, para quien el contundente triunfo copero ante el CD Ebro (0-5 este martes) es “un paso” en el crecimiento de su equipo.

Solari, autor del segundo tanto del Celta en La Romareda, destacó la “seriedad” con la que encararon la eliminatoria ante el conjunto maño.

“Teníamos la obligación de pasar de ronda pero también de hacer un buen juego, y me parece que fuimos muy sólidos, tomamos el partido con mucha seriedad. Eso es fundamental en este tipo de partidos, el equipo ha respondido de buena manera”, subrayó.

A nivel personal, dijo estar “muy contento” por haber marcado pero sobre todo por “ayudar” al equipo a sumar un triunfo que le permite enlazar ya cinco partidos sin perder entre Liga y Copa, con dos triunfos (Deportivo Alavés y CD Ebro) y tres empates (Rayo Vallecano, Barcelona y Villarreal).

CON SERIEDAD. Por su parte, el internacional sub-21 José Fontán, autor del quinto gol con el que el Celta de Vigo cerró su goleada ante el CD Ebro, coincide al destacar la “seriedad” con la que su equipo afrontó el choque ante un rival de la Segunda RFEF.

“Le dimos la importancia que tenía, ellos son un buen equipo y sabíamos que no nos podíamos relajar. Salimos muy enchufados, muy concentrados, y salió todo bien”, apuntó el defensa, quien recordó que en el fútbol actual “si juegas relajado cualquier equipo te puede hacer daño”.

El técnico Eduardo Coudet alineó al canterano de lateral izquierdo para darle descanso a Javi Galán, indiscutible en esa posición. “Me he visto bien, no es una posición desconocida para mí porque ya tengo jugado más veces ahí”, recordó Fontán, que no escondió su satisfacción por haber marcado su primer gol con el primer equipo: “Esperemos que sea el primero de muchos más”. D. MOLDES