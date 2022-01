Solo un encuentro sobrevive por la ola de covid en la Liga Endesa

Nueve partidos de la decimosexta jornada de la Liga Endesa debían disputarse entre hoy y mañana, pero la explosión de casos de covid se ha llevado por delante ocho de ellos. Como parte de una sociedad que ve cómo los contagios crecen de forma casi exponencial, los protagonistas de la máxima categoría del baloncesto español también sufren la expansión del virus, que afecta a la gran mayoría de los equipos y que ha provocado que se activen las alarmas en la ACB (Asociación de Clubes de Baloncesto) para tratar de reajustar un calendario que ha saltado por los aires en las últimas semanas.

Salvo el duelo entre el Valencia Basket y el Herbalife Gran Canaria, programado para mañana en La Fonteta (al menos de momento), el resto de partidos de esta primera jornada del año, la decimosexta de la temporada, han ido cayendo paulatinamente mientras los distintos equipos informaban de casos de covid entre sus plantillas. Con los ocho encuentros suspendidos que debían jugarse entre hoy y mañana serán ya quince los pendientes, y los dos que tienen fecha están en riesgo pues semeja complicado que tanto el Barça-Manresa como el Joventut-Real Madrid se disputen el martes por los brotes de los dos locales.

Hay un partido todavía descolgado de la jornada undécima (Breogán-Joventut, suspendido por segunda vez esta semana pues iba a jugarse el pasado jueves 30), otro de la decimocuarta (el citado Barça-Manresa), cinco de la decimoquinta y ocho de la decimosexta de este inicio de año, incluyendo el derbi gallego entre Monbus Obradoiro y Río Breogán y el clásico Real Madrid-Barça. Ante esta situación, los clubes de la ACB se reunieron el pasado lunes para acordar soluciones.

Así, ante la imposibilidad de que la primera vuelta se complete el próximo domingo 9 de enero como estaba programado, y en aras de evitar que los billetes a la Copa del Rey se repartiesen por coeficiente, la patronal decidió situar como tope el 30 de enero para disputar los encuentros aplazados. Se intentará que las diecisiete primeras jornadas estén completas para ese día; si no, se clasificarán para el torneo de Granada los ocho equipos con mejor porcentaje de victorias teniendo en cuenta solamente la primera vuelta. Una solución no deseada pero que parece casi inevitable pues la dificultad para hallar fechas disponibles se exacerba con la presencia de once clubes en competiciones europeas.

BROTE. Hace apenas dos semanas repetía una vez más Moncho Fernández, entrenador del Monbus Obradoiro, que como miembros de la sociedad los deportistas tampoco están libres de contagiarse ante un aumento generalizado de la incidencia. “No vivimos en una burbuja”, decía el santiagués unas horas de que su jugador Laurynas Beliauskas diese positivo y se confirmase como el primer caso del Obra esta temporada. Se unió inmediatamente el fisioterapeuta Álex Fernández y esta misma semana las pruebas añadieron cuatro jugadores más a la lista de afectados. Por tanto, en la mañana del 31 la ACB comunicó la suspensión del derbi ante el Río Breogán que iba a celebrarse mañana en Sar, y que todavía no tiene fecha ni horario establecidos.

Precisamente el conjunto lucense es uno de los cinco equipos que actualmente permanecen libres del virus, según lo que ha trascendido. Eso sí, la plantilla celeste vivió un brote en el mes de noviembre con afectación en jugadores importantes como Dzanan Musa, Trae Bell-Haynes o Rasid Mahalbasic, y de ahí que esté aún pendiente de enfrentarse al Joventut en el Pazo dos Deportes.

Tampoco hay casos en UCAM Murcia, Unicaja de Málaga, Hereda San Pablo Burgos y Urbas Fuenlabrada. El Valencia Basket, recuperado del brote que sufrió a mediados de diciembre, comunicó un contagio el pasado martes 28, mientras que el Gran Canaria también informó de un positivo el domingo 26 aunque si no hay novedad ambos se enfrentarán en la noche de mañana en la Fuente de San Luis.