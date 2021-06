Somos favoritos pero sin gol

LA BÚSQUEDA del gol continúa. Nadie dijo que esto sería fácil y los cambios siempre precisan de adaptación. No discutimos a Morata como jugador y trabajador, discutimos su eficacia. España debe adaptarse a Luis Enrique o morir en el intento. Será bueno buscar más variantes, más desequilibrio en bandas, con velocidad y uno contra uno, tiro a media distancia, centros de calidad, remate, dejar de ser tan previsible y equilibrio defensa-ataque.

Sabemos el guion y que todos los equipos se van a cerrar en torno al área, ahí no hay sorpresa. Seguimos siendo favoritos, pero no se vive del recuerdo. Excusas, como la del mal estado del terreno, fuera. Menos posesión, más determinación, aguantar el ritmo alto todo el partido y que los pitidos no creen miedo escénico. Darse un baño de realidad, porque los partidos no se ganan por el número de situaciones, por la posesión, sino por los goles. A esos que andan por Sevilla les recomendaría menos arrogancia, que no animen ni ayuden a la desafección, ese rival invisible que sólo ayuda a los rivales, que son nuestros enemigos.

Sigue la selección y se van cerrando campeonatos. Curioso lo del Rayo Vallecano, se metió cuarto en la promoción perdiendo y salvando al Lugo, y asciende. Milagros del juego. El ascenso será recordado de muchas maneras, por remontar el 1-2 de casa, por el buen hacer de Iraola, la heroicidad de Luca Zidane y la fe del equipo con esa pizca de fortuna que acompaña siempre a los bien intencionados, para conseguir una noche completa.

El Arosa, a la Segunda Federación. Se vio un equipo compacto, con oficio, y gestionó muy bien los goles madrugadores. Después de 28 años y en el 75 aniversario el equipo usó un escenario perfecto para celebrarlo, generando la felicidad de sus seguidores. La vuelta de la gente a A Lomba ayudó mucho y celebró un día grande en su historia. Se lo merecen porque Vilagarcía respira fútbol de nivel y apoyo constante.

Se cerró la fase de permanencia celebrada con éxito para Barco, Ourense C.F., Viveiro y Arzúa. Una liga con equipos irregulares, muchas lesiones, incertidumbre por el COVID-19, un calendario y unos enfrentamientos nada equitativos, pero se sacó adelante con mucho sufrimiento. No tuvimos un solo momento de pausa y de disfrute de las victorias, una exigencia que muchos no soportaron y que los dejó en el camino.

El Noia ascendió a Tercera, ahora queda la última jornada, llegan igualados a siete puntos y peleando por una plaza Boiro, Sarriana y Sofán en el grupo de Preferente Norte. En el de Preferente Sur nada está resuelto: Gran Peña, Xuvenil de Ponteareas y At. Arnoia igualados en todo. Queda este domingo para resolverlo.

Se va la temporada marcada por la pandemia, por la ausencia de público, por el pulso Ramos-Florentino, por el poder de los jugadores, por la merma en los traspasos, el enriquecimiento abusivo de los representantes, por el torneo europeo que se iba a disputar en el 2020 y sin embargo fue pospuesto por COVID-19. Se enfrentan la salud y los intereses económicos de la UEFA, con acceso diferenciado a los estadios. Por primera vez la fase final de la Eurocopa tendrá como sedes a ciudades de doce asociaciones diferentes. Esto no para.