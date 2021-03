ESTAMOS LLEGANDO al final de la primera ronda y estos datos nos dan para hacer un balance. Este juego donde compiten dos equipos con once jugadores y cinco variables, si se consideran necesarios, es complejo en la preparación y en la puesta en escena. El estilo ideal debe coincidir con las posibilidades y el gusto, hacer funcionar individual y colectivamente a los componentes.

Para poder jugar y poder competir son necesarios jugadores inteligentes, bien dotados en lo físico, con nivel técnico, psicológicamente fuertes y con gran preparación táctica, para hacer frente a los desafíos de la competición, todo ello con la generosidad y la humildad necesarias para un trabajo en equipo. Es preciso, por tanto, dominar la materia y usar la táctica para hacer frente a las diferentes situaciones que se plantean al elaborar y entrenar el plan táctico, para dar respuesta a los requerimientos del juego, de los partidos y al desafío del rival.

Lograr jugar en equipo es un reto de los entrenadores. Cada jugador merece que se respete su individualidad, pero debe tener en consideración que está practicando un juego colectivo y cada elemento del equipo precisa de los compañeros, de su colaboración y entendimiento y coordinación. La táctica gestiona el potencial futbolístico y planifica las actuaciones individuales, grupales y de equipo, orientándolas hacia el éxito, adaptadas a su capacidad, a la de los contrarios, a las circunstancias externas propias del juego y de la competición en disputa.

La pretemporada nos da un tiempo para preparar el modelo de juego y tenemos todo el año para perfeccionarlo al mismo tiempo que se compite. Menos este año, que se juega domingo y miércoles y casi no hay horas para el descanso y la recuperación, además de los días de cuarentena. Vemos que la gran mayoría de los equipos rotan a sus jugadores y pactan un tiempo de partido.

El aplazamiento de partidos rompe el ritmo competicional y siempre favorece a los más fuertes en plantel e infraestructura.

En Primera, todavía no están igualadas las jornadas y quedan once por disputar y equipos con un partido menos. No hay nada decidido por arriba y por abajo. En Segunda a falta de trece hay dos equipos con partido aplazado. En Segunda B, grupo 1A, está el Racing de Ferrol con dos aplazados, uno el Coruxo y Guijuelo y sólo queda una jornada para finiquitar la primera fase. El Comité aplaza la próxima jornada en espera de igualar. En Tercera, grupo 1A, también hay jornadas aplazadas, cuatro equipos con una menos; y en el grupo 1B, el Alondras con dos.

A pesar de todo, ya tienen plaza asegurada para la fase de élite el Bergantiños, el Arenteiro y el Arosa y están muy bien colocados el Polvorín y el Alondras.

Ya me diréis cómo se soluciona eso sin perjuicios. No sé si esto es una forma de adulterar la competición, pero afectar sí afecta y es posible que limite mucho y a muchos, con confinamientos, aplazamientos y privados del jugador número doce.

Ahora empieza la Preferente, con un campeonato exprés sin descensos. Estoy expectante por ver el comportamiento de muchos equipos cuando pierdan todo tipo de posibilidades de lograr premios.