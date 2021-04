Steven Enoch presume de MVP y de su salto en los intangibles

Probablemente es el jugador del Monbus Obradoiro más en forma, y este martes recogió una muestra más que lo acredita pues Steven Enoch fue elegido el Jugador Estrella Galicia de marzo en el conjunto santiagués, con un 70 por ciento de los votos de la afición. Su progresión es fulgurante y él es el primero que la percibe, especialmente en el juego sin balón. “Siento que todo el trabajo duro que he puesto en el pasado, son ya nueve meses y medio o casi diez, está dando sus frutos. Estoy muy contento de poder contribuir tanto al equipo. Esto es una recompensa y un gran logro para mí mismo”, señaló ante los medios tras recoger el galardón.

En los seis partidos de marzo Enoch promedió 13,2 puntos, 5,2 rebotes y 17,5 créditos de valoración, incluyendo la actuación frente al Unicaja que le valió la designación como MVP de la Jornada 27 en la Liga Endesa. Destaca sobre todo la multiplicación de su aportación en este año natural, desde el brote de COVID que afectó a casi todo el plantel y del que él se salvó. Antes sus medias eran de 5,3 tantos, 2,7 capturas y 4,8 unidades de valoración. Desde entonces, 12,8 puntos, 5,1 rebotes y 15,1 de valoración en catorce citas. Su cotización ha ido subiendo a la par que descendía la de Laurynas Birutis, uno de los más afectados por el virus.

Con todo, el pívot rookie del Monbus Obradoiro asume que quizá donde más ha progresado es en lo que menos se ve, porque como universitario ya se adivinaba su potencial ofensivo. “Me estoy convirtiendo en un mejor defensor, mejor reboteador para el equipo, mejor protector del aro... Todo lo que comprende no tener el balón en las manos porque cuando llegué tenía mucho talento para hacer cosas con el balón y meter canastas”, argumentó este martes. “En todo lo que incluye no anotar canastas, creo que he dado pasos mejorando. Y sabía que podía hacerlo, pero he practicado mucho, con muchas repeticiones”, añadió.

Los elogios llegan incluso desde los rivales. “Enoch ha dominado la pintura totalmente. Hace mucho tiempo, ni lo recuerdo, que un jugador no hace tanto daño a mis equipos como ha hecho él”, admitió Fotis Katsikaris, entrenador del Unicaja, tras el encuentro que le valió su primer MVP. “Aunque me alaben por tener buenas actuaciones intento no dejar que se meta demasiado en mi cabeza. Aún tenemos más partidos y más entrenamientos y eso es lo más importante, teniendo una oportunidad de seguir jugando en mayo y junio”, apuntó el poste del Obra.

CONFÍA EN EL COLECTIVO. El exjugador de la Universidad de Louisville, que afronta su primer curso como profesional, apunta alto. La salvación del Obradoiro está encarrilada pero ni mucho menos cerrada, y a pesar de hallarse a cuatro choques del play-off con seis por jugarse, Steven prefiere mirar hacia arriba que hacia abajo. “Lo tenemos cerca y lo sabemos así que podemos conseguirlo”, afirma sobre la permanencia. Y va más allá. “Creo que está bastante en nuestras manos dónde podemos acabar esta temporada. Nos quedan seis partidos y tenemos una oportunidad, mientras haya opción de dar el siguiente paso tenemos que aprovecharla. No podemos mirar mucho más allá porque cada partido es una nueva batalla”, aduce.

La siguiente tendrá lugar en San Pablo, la pista del Coosur Betis (domingo, 17.00 horas). Es una cita ante un rival directo, pues el Obra suma diez victorias, tres por encima del descenso, y los sevillanos contabilizan nueve, pero las tres obtenidas en los cinco choques más recientes han dado un impulso a la confianza. “El equipo está volviendo a ser lo que es el Obra. Es muy bueno ver esto y estoy encantado de que podamos hacerlo bien por nuestros aficionados porque también lo ven. Vieron nuestro punto más bajo y también nos ven ahora escalando y volviendo a ser lo que éramos”, sentencia Enoch.