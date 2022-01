Suárez: “Aún hay molestias, pero las ganas de ayudar al grupo pueden más”

··· Con cinco jugadores afectados por la covid, a los que se une un integrante del cuerpo técnico, el Monbus Obradoiro de momento no tiene en su agenda la realización de nuevos test en el grupo, a no ser que surjan indicios de nuevos casos dentro del bloque. El protocolo de la ACB exige a los afectados para su retorno al trabajo que pasen dos PCR negativas y tres días sin síntomas, y mientras no se cumplan estos plazos Moncho Fernández dirige los entrenamientos grupales mermado de efectivos pero con el objetivo de disputar en la mejor de las condiciones el duelo del sábado en Gran Canaria.