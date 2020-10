Suárez: “El trabajo duro siempre da sus resultados”

··· Álex Suárez se define como un chico “tranquilo”. Su familia materna es de Bueu, también parte de ella vive en Vilagarcía “y tenerla cerca ayuda, me hace feliz”. Tiene aparcados sus estudios de Periodismo y de Sicología, también ese mapamundi que tiene tatuado según los lugares que visitó. “Ya me preguntó Moncho. Siempre los hago cuando acabo la temporada con las ideas que tengo durante el año o cosas que me van pasando”.