Suárez: “Todos queremos ganar, pero hay derrotas que te enseñan más”

Santiago. “Todo el mundo quiere ganar, pero hay algunas derrotas que te enseñan un poco más”. Así lo siente el Álex Suárez, el ala-pívot mallorquín que por segunda temporada consecutiva defenderá la camiseta del Monbus Obradoiro. El equipo compostelano arrancó su calendario de citas en esta pretemporada con derrota en la Copa Galicia frente al Breogán, pero sin tiempo para lamentaciones, porque lo más importante como afirma el propio jugador es seguir creciendo y aprendido, se mide en el Torneo Internacional a rivales de la talla del Sporting de Lisboa (hoy a las 21.00 horas), Benfica (mañana a las 18.00) y Betis (el domingo a las 15.15 horas).

“Son tres partidos seguidos que nos vendrá bien para reforzar al equipo de cara a lo que tenemos más adelante”, apostilla Suárez que reconoce que personalmente se encuentra “con muchas ganas, con mucha ilusión, creo que tenemos un equipo ilusionante y este viaje nos vendrá bien para hacer equipo”. Porque la convivencia forma parte también del proceso de aprendizaje y ayuda a las sinergias entre los jugadores. “Eso se acaba reflejando en la pista también”, asume el ala-pívot del Obra. No se atreve el mallorquín a chequear aún el estado del nuevo Monbus pero afirma que el esfuerzo se verá reflejado antes o después. “Yo no me rijo por los números, nos queda mucho trabajo por delante, incluso un entrenamiento con todos los jugadores del equipo que aún no lo hemos podido hacer, y hay mucho que hacer todavía y sobre todo muchas ganas de que empiece todo”, se sincera.

Álex quiere ver el lado positivo de la derrota ante el Breo en un duelo en el que el Obra fue de más a menos y exhibió aún lagunas en su juego, pero insiste en que todo lo que sucede en pretemporada debe servir para la Liga, el gran objetivo. Con esa mentalidad viaja el Obra también a Portugal. “Nos centramos en nuestra defensa y en nuestro ataque y hemos hecho un poco de scouting, pero solo pinceladas muy concretas de los rivales porque los equipos de Portugal son muy físicos, nos vendrán bien para ponernos a tono, y el Betis también ha hecho una buena plantilla. Serán partidos que nos valdrán mucho para la Liga”, asume.