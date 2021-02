Sufre un Deportivo que vuelve a ganar tras siete jornadas de decepciones

··· El técnico Rubén de la Barrera, respiraba aliviado al término del partido. “Xogábamos un partido no que únicamente a vitoria era o resultado que tiñamos que acadar e dentro do partico ocorreron moitas cosas positivas, pero cando non o pechas, suceden tamén cousas como os últimos dez minutos coas incertidumes que xenera a lóxica necesidade do resultado e a clasificación”, analizó. Asume que el cuadro herculino pudo lograr más de un gol a lo largo de los 90 minutos porque fueron muchas las ocasiones, pero lo mejor es que se “ganó un partido vital”. “En los últimos 20 meses el Dépor no había ganado por más de un gol y eso habla de partidos a cara de perro donde cada victoria cuesta muchísimo. Si esto tiene continuidad estas ocasiones hay que materializarlas, pero el resultado es el que el equipo merecía, que los jugadores merecían y que a nivel semanal nos da un respiro”.