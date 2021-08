Susana Rodríguez cierra su actuación en Tokio con un quinto puesto en 1500

La atleta viguesa Susana Rodríguez cerró en la madrugada de este lunes su histórico doblete en los Juegos Paralímpicos de Tokio con la quinta posición de la final de los 1.500 metros de la clase T11 (discapacidad visual), tras una carrera de mucho nivel.

La gallega, oro el sábado en el triatlón, afrontó en Japón el reto de ser la primera española que compite en dos deportes al doblar con el atletismo y aunque no pudo estar en la pelea por las medallas, sí se marcha con la alegría de haber competido en las dos finales y de haberse coronado en la especialidad en la que más se ha preparado.

“Era totalmente esperado que la final fuese así y nosotros teníamos en nuestro pensamiento en la cabeza y hemos salido a nuestro ritmo e intentar acabar al final al esprín, que aún lo conservo. México y Sudáfrica tienen un nivel impresionante, se ha ganado con récord del mundo”, señaló Susana Rodríguez Gacio, miembro del club de Gallegos del Año de EL CORREO GALLEGO.

La viguesa reconoció que todo lo sucedido estos días, con el triatlón y las series y la final de esta carrera en 48 horas le pasaron factura a nivel físico. “El triatlón fue en condiciones exigentes, y en la semifinal tuvimos que correr al máximo y lo hicimos fantástico, y hoy casi hicimos la misma marca”, comentó.

Rodríguez Gacio tenía claro que su “objetivo” era pelear “por todo en el triatlón” y dio las gracias a su guía, que “apareció por casualidad en 2017 y fue vital para mejorar la carrera a pie”. “Y esa mejora nos ha llevado hasta aquí”, admitió.

“Este año está siendo bueno, lo que no se ve es lo que hay que trabajar todos los días para estar aquí y luego estar al mejor nivel. Yo acabé mi especialidad de Medicina en septiembre de 2020 y este año lo dediqué exclusivamente al triatlón. A veces haces apuestas en la vida y salen y hay que disfrutarlo porque no sabes lo que va a pasar mañana y para cuando vengan momentos duros”, prosiguió Rodríguez.

La de Vigo, que no tiene ahora “ni la más mínima idea” de lo que va a hacer deportivamente a corto plazo, también confesó que le haría “ilusión” salir elegida en el Consejo de Atletas del Comité Paralímpico Internacional. “Pero yo ya hoy me voy a casa y lo que quiero es llegar para abrazar a la familia, a mi entrenador, los amigos y tener un poquito de fiesta”, dijo.

“Lo que es seguro es que quiero seguir disfrutando del deporte porque hago esto porque me gusta y las personas con las que lo comparto. A corto plazo seguramente estaré en contacto con la Medicina, no sé cuándo ni dónde, porque es lo que me gusta y en la vida tienes que ser feliz y hacer las cosas que te gusten”, sentenció.

Por su parte, su guía Celso Comesaña también mostró su alegría por vivir los Juegos Paralímpicos. “El momento en el que sales al estadio y ves semejante armatoste encima de ti es un sueño hecho realidad y si no estuviera con ella no lo habría hecho. Gracias a ella, a nuestro entrenador Luis y a Sara (Loehr), porque somos un equipo de cuatro. Hemos estado tres días al máximo nivel y España lo sabe, son resultados merecidos y estamos muy orgullosos de ella”, indicó el gallego.