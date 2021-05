Tarde de homenajes y de despedidas en el Verónica Boquete

El Verónica Boquete de San Lázaro abrirá hoy sus puertas por última vez en la temporada más atípica. El fin de curso en casa llega en la penúltima jornada de la fase de ascenso a Primera RFEF, a modo de homenaje para un Compostela que hace tiempo que dejó hechos los deberes, y en lo que se presume la despedida de más de un jugador, y quién sabe si también del técnico. Enfrente estará el Marino de Luanco (17.00 horas).

“Ninguén confiaba en agosto que iamos estar tranquilos a estas alturas”, decía Yago Iglesias en las horas previas al encuentro. La razón del entrenador compostelanista se basa en que en el regreso a Segunda B la SD se encontró como compañeros de viaje a equipos que por plantilla y economía solo oír su nombre provocaba escalofríos. Pero la única lógica del fútbol es la que dicta el balón, y ni Deportivo, Pontevedra o Racing de Ferrol, equipos llamados a luchar por el ascenso a Segunda, pasaron por encima del Compostela. La permanencia en la próxima Segunda RFEF se consiguió con solvencia, y si puede atisbarse cierto sabor agridulce es debido a las expectativas creadas por el equipo, que incluso dispuso de opciones de dar un nuevo salto de categoría, pero la temporada más atípica acabó haciéndose larga.

Sin jugarse nada, sin opciones ya de alcanzar un puesto en Primera RFEF, al igual que su rival, el Marino de Luanco, será una tarde para el veredicto de la afición. Con las restricciones propias de una situación de pandemia, con los futbolistas desde el césped y los aficionados en la grada será el momento en que unos y otros se transmitan el cariño y e agradecimiento mutuos tras un año tan extraño.

El Compostela se propone que su particular homenaje a la hinchada llegue en forma de victoria, la primera de la temporada con público en las gradas (el aforo máximo permitido es de un millar de espectadores). Y desde sus asientos los seguidores podrán aplaudir las últimas jugadas como compostelanista de más de un futbolista. La temporada actual no ha pasado desapercibida para el resto de equipos, y más de uno intentará echar sus redes en San Lázaro este verano. “Optaremos por facer todos os cambios ao largo do partido por darlle ese cariño da xente a certos futbolistas”, avisó Yago Iglesias, que se convertirá en el director de orquesta que dirija cada ovación.

Probablemente también él se lleve alguna. Porque “pode ser o último partido pero tamén o primeiro de moitos máis” al frente del banquillo. El club empezará a tratar la próxima semana su continuidad, pero al igual que el equipo también él ha levantado el interés de otras escuadras, una de ellas el Celta B.

No podrán vestirse de corto en una tarde tan entrañable Juampa ni Josiño, que se pierden las dos últimas jornadas tras lesionarse esta semana, el primero con una rotura de fibras en el aductor mediano derecho, y el segundo por una micro-rotura en el recto anterior de la pierna izquierda. Tampoco podrán reaparecer Hugo ni Joel.

El Marino, colista, tiene las bajas de Emilio Morilla, César Suárez, Guille Pinín y Guaya.