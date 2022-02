Tardía reacción del Compostela tras un inicio calamitoso

El Compostela sufrió su segunda derrota consecutiva a domicilio y lo hizo por un primer tiempo nefasto defensivamente ante el Bergantiños en su visita a As Eiroas (3-2). Hubo reacción en la segunda parte a raíz de un autogol de Agulló, pero ello no fue suficiente para compensar la pájara mostrada hasta el descanso.

No varió el planteamiento táctico inicial del entrenador del Compostela, Rodri Veiga, con respecto al triunfo ante el Leganés B al emplear el mismo dibujo táctico (4-1-4-1). Eso sí, Samu y Escudero accedieron a la titularidad en detrimento de Pablo Durán y Fer Beltrán, ambos fuera de la convocatoria por problemas de lesiones.

Ni el Bergantiños ni el Compostela tomaron riesgos de partida. Los locales buscaron acertadamente la espalda de la defensa sobre un césped sintético proclive a errores. Tardó diez minutos en pisar el área rival un Compostela bloqueado a la hora de tomar la decisión de romper líneas. Parapar ejecutó una jugada personal con asistencia a Primo, que a punto estuvo de conectar un disparo. Pudo cambiar el partido y la debacle posterior una internada de Escudero que finalizó con caída del pucelano ante Blas dentro del área, pero el colegiado no apreció nada, al contrario que Rodri Veiga, amonestado por protestar.

La pesadilla del Compostela empezó en el minuto 18. Hugo Díaz condujo a placer un balón en la medular y asistió al hueco a Escobar, y el ex del Polvorín se deshizo de Matías por velocidad y de un cierre ridículo de Salado para resolver con clase mano a mano ante Pato. El propio Pato, desesperado por las malas acciones defensivas, repelió una volea de Marcos Remeseiro desde el pico del área, pero no pudo hacer nada en el minuto 33. Boedo se sacó un balón de encima, Matías midió mal el salto para despejar, Marcos Remeseiro le ganó la espalda, corrió y sirvió un pase perfecto a Escobar, que marcó totalmente solo al contragolpe. La estocada, casi definitiva, se produjo en la última acción de la primera parte. Agulló y Roberto Baleato saltaron a por un balón tras un córner y el compostelanista lo hizo de forma aparatosa y teniendo el brazo extendido en contacto con el balón. Marcos Remeseiro no perdonó en la ejecución y puso el 3-0.

Al descanso, Rodri Veiga retiró al desafortunado Matías y dio entrada al mediapunta Rafa Mella. El encuentro entró en una fase de intercambio de golpes. El propio Rafa Mella, Escudero y Primo combinaron dentro del área y generaron un centro desde el perfil izquierdo que no encontró rematador propio aunque el local Agulló, en su intento de despejar, acabó por introducir el esférico en su portería.

Con más de media hora por delante el Compostela se metió en el partido y el Bergantiños pasó a renunciar al ataque para defender la renta. No fue la mejor versión del Compostela, pero a base de orgullo y de una acción individual, ganó kilos de fe por la igualada. Así, en el minuto 72, Jordan ejecutó magistralmente una falta directa desde la frontal del área para acortar más las distancias y dejar al Compostela a un gol de neutralizar el enorme desaguisado del período inicial.

El mini partido por delante enfrentó dos propuestas radicalmente opuestas: José Luis Lemos apostó por defensa de cinco, juntar líneas y resistir, máxime con la expulsión de Agulló al recibir la segunda amarilla en el 84, mientras que Rodri Veiga optó por el 3-4-3 al retrasar la posición de Rafa Mella. La posesión y la sensación de amenaza ante el portero Santi Canedo fueron constantes, pero la producción de ocasiones se limitó a un cabezazo de Primo a la salida de un córner.

Se igualaron las fuerzas en el minuto 94 con la segunda amarilla y la consiguiente expulsión de Guille Torres. Justo a continuación, Samu fue relevado por Josiño. Al Compostela le faltaron minutos para enmendar el gran desastre del primer tiempo.