Tarrío ya manda en el Challenge Tour

Es su momento. Se ha preparado física, mental y tácticamente para ello durante mucho tiempo y ahora está recogiendo el premio a tanto esfuerzo y dedicación. El golfista de Teo Santiago Tarrío ha vuelto a repetir victoria esta vez en una muy reñida pelea en el Challenge de España disputado en el Iberostar Real Club de Golf Novo Sancti Petri y, con dos triunfos y un tercer puesto en las últimas tres semanas, se corona número 1 del Challenge Tour.

El gallego afrontaba la jornada final del Challenge de España con opciones, al igual que una docena de jugadores que salían a apenas tres golpes. Y aunque cansado, después de nueve semanas seguidas de competición, Tarrío no bajó la guardia en ningún momento y luchó cada birdie del campo. La clasificación fue cambiando de líder y, ya en los últimos hoyos del torneo, parecía que la victoria sería para Frederic Lacroix, pero en golf los últimos hoyos pueden cambiar la historia, y así ocurrió. Santi Tarrío terminó su vuelta con -20, estando el francés en primera posición con -21 y dos hoyos para terminar en los que se intuía la posibilidad de un play-off. El galo arriesgó y lo pagó. Acabó con dos errores que cedieron un triunfo muy luchado al de Touro.

Tarrío, miembro del ProSpain Team, selló una tarjeta final de 66 golpes con 6 birdies y sin errores para firmar el doblete con un total de 20 golpes bajo par. “No he jugado bien, pero es increíble, por la dinámica positiva que llevo han salido bien las cosas y no he jugado brillante, pero he sacado una vuelta de 6 bajo par espectacular”, comentó exultante. “Esta victoria supone mucho para mí, pero sobre todo para mi equipo, tengo un gran equipo que me ayuda a ser cada día mejor. Ha sido fantástico ganar con Noe, mi novia, conmigo de caddie. Me ha ayudado muchísimo, es increíble cómo ve las caídas que yo no veo. Tenerla aquí conmigo hace que sea una victoria aún más especial”, quiso transmitir.

Seguir mejorando. Santi Tarrío es consciente de que su juego ha mejorado mucho “aunque aún quedan pequeñas cosas que pulir”. “Las últimas tres semanas han sido magníficos y es lo que me permite estar ahí arriba”, asume y añade: “Ahora veo la meta más cerca, que es llegar al Tour Europeo, asentarme y ganar. Estoy dando los pasos adecuados desde abajo y estoy en el camino. Sé que tengo cosas que trabajar, pero eso es lo bueno, si no, tendríamos un problema”.

Es feliz el gallego de liderar el ranquin: “Me encanta estar número 1, pero hay que seguir trabajando para estar arriba lo máximo posible a final de año”.