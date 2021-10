Tercera derrota del Obra en un partido que nació decidido

Sigue sin ganar el Monbus Obradoiro en este inicio de curso 2021/22 fuera del abrigo de la Caldeira de Sar. Unicaja, Real Madrid y este domingo Baskonia han sido anfitriones de tronío ante los que intentar la machada que no se llegó a consumar, pero aun en un partido nefasto en el tiro (5/31 al triple, 18/31 en tiros de 2) y excesivamente blando en defensa, no se dejó llevar el plantel y supo, quiso, pelear hasta que sonó la bocina final (91-70)... Y eso que por momentos el vendaval vitoriano hizo difícil poder confiar.

El mensaje de Dusko Ivanovic a los suyos tras encajar ante el Milán, este viernes en Euroliga, su cuarta derrota consecutiva era claro: “Tenemos que anotar más de 75 puntos para poder ganar los partidos”... y sus pupilos se conjuraron para obedecer a su entrenador, jaleados por un Fernando Buesa Arena este domingo ya con el 80 % de su aforo total.

Saltó a la cancha el Baskonia en tromba, letal desde la larga distancia (4/5 en el triple), especialmente hiriente también en el juego interior (la pareja Costello-Nnko se apuntó 14 de los 28 puntos de su estadística), generoso en el pase y manteniendo en defensa sus señas de identidad: asfixiando al conjunto compostelano en su circulación de balón, intenso en sus líneas de pase y contundente en el dos contra uno.

El juego se convirtió en un frontón, con un cuadro local convirtiendo en oro todo lo que tocaba y un Obra negado, con la puntería desviada (2/8 en el triple y 3/14 en tiros de campo), blando de manos y lento, muy lento en el balance defensivo. No tardaron en llegar las primeras ventajas para el equipo vitoriano que tras un 10-2 de salida -solo cortado por un triple de Álex Suárez, el único con cierta inspiración ofensiva en el Monbus- no tuvo apenas oposición para alcanzar el 28-6 después de dos triples consecutivos de Marinkovic a punto de cerrarse el cuarto.

Quedaría tiempo aún en el set para que Henry Ellenson confirmase su regreso al equipo -tras perderse la victoria ante el Fuenlabrada en Sar hace una semana a causa de un esguince de tobillo- convirtiendo el tercer triple que había intentado.

Dolía mirar el marcador. Un 28-9 que exigía remar frente a un Baskonia eufórico por cortar su mal inicio de curso y en modo ciclón.

Porque no encontró remedio tampoco el equipo santiagués en la reanudación. Ni el cambio de piezas alivió los males del Monbus Obradoiro que continuó reñido con el aro en este segundo cuarto (6/11 en tiros de 2 puntos y 2/7 desde la línea de 6,75) frente a un plantel azulgrana empeñado en poner la puntilla cuanto antes a su rival.

Birutis hizo amago de exhibir el esplendor del pasado sábado (cuando su actuación le valió el MVP de la jornada), pero por físico perdió casi todos sus duelos y tan solo Álex Suárez, Beliauskas y un desdibujado Ellenson asomaron destellos de su calidad.

Estaba fuera de partido el Obra. La diferencia se disparaba a los 22 puntos tras un triple de Baldwin (42-20, min. 7) que Beliauskas acabó maquillando, como hiciera ya el Obra en la agonía del primer set, con otro triple final (47-29, min. 20).

Agitar el árbol. Necesitaba Moncho Fernández agitar su particular árbol de las esencias. Miró al banquillo, señaló a un hasta ese momento inédito en el partido Marko Filipovity, y aunque sorprendió de inicio la salida del húngaro en el cinco del tercer cuarto, respondió el jugador a la confianza con hambre en el rebote, aunque sin aportar en ataque.

Ni siquiera la mala cabeza de Fontecchia, que cortó su racha en el triple (2 consecutivas) con dos faltas personales y una técnica que le llevaron al banquillo, sirvieron para despertar al Monbus, capaz únicamente de engordar su cuenta desde el tiro libre mientras su anfitrión lo hacía de 3 en 3 (59-37, min. 25).

Impotente. Ofuscado. Sin ideas. Anulado. Noqueado. El Obradoiro se achicó cada vez más al mismo ritmo que el Baskonia se crecía con Gierdatris y Granger como estiletes. Un nuevo parcial elevaba la renta hasta otro máximo de 27 puntos (69-42, min. 33). Ya el obradoirismo asumía la agonía final.

Beliauskas, el máximo anotador del equipo santiagués con 13 puntos hasta ese momento, cerraba de nuevo anotando en penetración el tercer cuarto (74-49, min. 30) y aunque la desventaja era solo de 25 puntos, ya había quien con resignación miraba con miedo el electrónico.

Pero no hizo falta. Convencido de que el triunfo no se le escaparía el Baskonia dio un paso atrás en intensidad que aprovechó sin duda el Monbus apelando a la excelsa calidad del ex NBA Henry Ellenson. Los 7 puntos consecutivos permitieron en un momento soñar con bajar la barrera de los 20 puntos (77-56, min. 33), insuflado el conjunto compostelano por el carácter de Fer Zurbriggen, pero Granger también apeló a su experiencia y saber estar para cortar cualquier atisbo de reacción desde los 6,75 (13/20 ya en este momento para los locales).

En esos guarismos languideció el duelo. Un 2+1 del mejor hombre de Moncho Fernández en Vitoria, Laurynas Beliauskas, consiguió lo que llegó a parecer una quimera y el -18 (85-67, min. 37) parecía doler ya menos. Se resistió el Obra, pero no llegó. El partido nació decidido.