Teresa Perales agranda su leyenda: ‘tocada’, es plata en 50 m espalda

Tokio. La plata de Teresa Perales, y otra plata de su compañera Nuria Marqués, mantuvieron la racha positiva de la delegación española en la séptima jornada de competición de los Juegos Paralímpicos. Con 20 preseas, España es undécima en el medallero.

Perales, que acudió a los Juegos mermada por una lesión en el hombro izquierdo que se produjo en el Europeo de Madeira en mayo, se colgó la medalla de plata en los 50 metros espalda, clase S5.

La nadadora aragonesa, que hizo la plusmarca nacional en la distancia (43.02), quedó sólo por detrás de la china Dong Lu: (37.18, nuevo récord del mundo).

“Las opciones que había era entrar en medalla pero una cosa es lo que he soñado y lo que he trabajado. Venía muy tocada del hombro. Lo estamos recolocando porque se coge con pinzas y me voy a operar una semana después de llegar a España. Esta medalla casi roza el milagro y la voluntad humana”, confesó. Es su medalla número 27.

La barcelonesa Nuria Marqués también fue plata, pero en su caso en los 100 m espalda, clase S9 de discapacitados físicos. Repitió el resultado que consiguió en los Juegos de Río de Janeiro. Sólo fue superada por la solo superada por la estadounidense Hannah Aspden.

FINAL. En atletismo, el hispano-dominicano Deliber Rodríguez se metió con solvencia en la final de 400 metroscomo primero de su serie y buscará una medalla. Álvaro del Amo, en lanzamiento de peso, clase F11 de discapacitados visuales, fue séptimo en la final, e Izaskun Oses y Sara Martínez, en 400 m T12, no optaron a medallas.

ELIMINADO. En tenis en silla de ruedas no tuvo suerte esta vez el vigués Martín de la Puente, que había superado dos rondas con claridad pero que a al tercera, en octavos, cayó eliminado al perder con el francés Stephane Houdet, número siete del mundo, por 6-3 y 6-0. El madrileño Daniel Caverzaschi jugará los cuartos de final al vencer 6-3 y 6-4 al belga Joachim Gerard, número tres mundial, y se asegura un diploma.

La selección española de fútbol-5 ciegos, que ganó en su estreno a Tailandia, perdió el segundo partido de la fase de grupos ante Argentina con dos goles de Maximiliano Espinillo (2-0). D. RAMIRO