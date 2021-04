Teresa Portela perseguirá mañana su sexto pasaporte olímpico

La canguesa Teresa Portela afrontará mañana el selectivo de K1 200, en el que intentará certificar su presencia en los Juegos de Tokio y convertirse así en la primera deportista española con seis participaciones olímpicas.

A pesar de su extenso y dilatado palmarés, de no haber encontrado rival en España durante los últimos años y de haber conseguido la plaza para el país subiéndose al podio en el Mundial de 2019 Teresa Portela tendrá que pasar la criba del selectivo, que mañana se disputa en Verducido.

A priori, tanto por potencial como por la dinámica del proceso, Portela no debería de tener problemas para acabar de atar la plaza olímpica. Como no podía ser de otro modo, el trabajo realizado en este ciclo olímpico ha sido tenido en cuenta a la hora de redactar los criterios de selección. Por eso, después de haber conseguido la plaza para el país, Teresa será también quien represente a España en Tokio en tres de cuatro supuestos. El billete a Japón llevará su nombre si se impone en el selectivo. También será suyo aun no ganando mañana, siempre que supere a la ganadora del selectivo nacional en la Copa del Mundo de Szeged. E incluso quedando por detrás de la vencedora del selectivo en la cita de Hungría, pero siempre que sea al menos tercera. La única opción, pues, de que Teresa Portela se quede sin Juegos pasa por ser superada mañana en Verducido y que su oponente ocupe uno de los dos primeros puestos en Szeged y la canguesa no consiga terminar al menos tercera.

El selectivo nacional de K1 200 dará comienzo a las 10.00 horas, con la celebración de la semifinal, con la final prevista para las 12.00 horas. Si todo va bien, pasados unos minutos sobre el mediodía Teresa Portela puede haber empezado a convertirse en una leyenda del deporte olímpico.

Para conseguirlo, la palista canguesa tendrá que hacer frente a un total de cinco rivales. En Verducido intentarán plantarle cara Lara Feijoo y Sara Ouzande, además de Elisa Zapata, Mireia Vázquez y Teresa Tirado.

INACTIVIDAD. El mayor hándicap que se encontrará Teresa Portela será la inactividad competitiva por la pandemia. Aunque los entrenamientos no se han detenido, la ganadora de 15 medallas en Mundiales y de 17 en Europeos no ha participado en competiciones internacionales desde agosto de 2019, precisamente cuando conseguía la plaza olímpica para España con el bronce en el Mundial de Szeged.

Si logra el billete a Tokio Teresa será la primera española que participe en seis Juegos Olímpicos. Anteriormente Portela compitió en los Juegos de Sídney 2000, Atenas 2004, Pekín 2008, Londres 2012 y Río 2016, acumulando cinco diplomas olímpicos.