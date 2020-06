Thiem pide perdón y su representante ataca a Djokovic

Dominic Thiem, número tres del tenis mundial, pidió ayer perdón por haber participado sin precauciones sanitarias en el polémico Adria Tour, donde al menos cuatro tenistas y otras cuatro personas relacionadas dieron positivo por coronavirus ante la falta de distanciamiento social. Antes, el representante del propio Thiem atacó con dureza a Novak Djokovic, organizador del evento.

En un mensaje colgado en su cuenta de Instagram el tenista austríaco dice que se sintió “consternado” cuando recibió la noticia de los test positivos de jugadores como Novak Djokovic, número uno del mundo, del búlgaro Grigor Dimitrov (19) y del croata Borna Coric (33).

“Jugamos sin público durante semanas, así que estábamos más que contentos con los fans en esta competición. Confiamos en las reglas contra el coronavirus del Gobierno serbio pero fuimos demasiado optimistas”, reconoció en el mensaje.

“Nuestro comportamiento fue un error, actuamos de forma demasiado eufórica. Lo siento muchísimo. A mí me han hecho la prueba cinco veces desde entonces y el resultado siempre ha sido negativo”, aseguró el número 3 del ranquin mundial.

“Les deseo a todos los que se infectaron todo lo mejor y una pronta recuperación”, concluyó el mensaje de Thiem, que evita echarle la culpa a nadie por lo sucedido.

Diferente es la opinión de su representante, Herwig Straka, quien culpó directa y únicamente a Djokovic como promotor del torneo.

En declaraciones publicadas ayer por el diario vienés Der Standard, Straka señala al serbio como principal “culpable” y asegura que el evento de Belgrado “fue en la dirección equivocada y fue absurdo como evento de relaciones. De eso hay que culpar a Djokovic”.

“Como presidente de los tenistas, (Djokovic) no cumplió su rol. Desde el punto de vista de la ATP esto fue un evento totalmente innecesario”, agregó el representante de Thiem, quien al mismo tiempo defendió la actuación de su propio jugador en el polémico evento.

“De qué debería pedir perdón. ¿Por haber jugado allí? Los demás jugadores se exculparon porque dieron positivo”, destaca Straka, en referencia al tenista búlgaro Grigor Dimitrov, el croata Borna y el propio Djokovic.

En todo caso, Straka reconoció que “a posteriori está claro que eso fue una tontería. Incluso si estaba permitido. Todos saben que fue estúpido, ninguna disculpa lo puede arreglar”.

“El único que debe pedir perdón es Djokovic porque ha escenificado todo. Los demás solo estaban allí, no han matado a nadie”, sentenció el representante de Thiem.

“Ninguno de los que participó allí cumplió su rol como ejemplo (para la sociedad). Eso es triste y verdad”, admitió Straka, en referencia incluso a su propio jugador.

El agente de Thiem también denunció que las condiciones no fueron las acordadas previamente. “Antes del torneo insistí en que aclaráramos las pautas de seguridad con la covid-19. Era indispensable que se permitiera un máximo de 1.000 espectadores y se garantizara el distanciamiento social. Solo liberé a Dominic en estas condiciones y dos días antes. Pero no lo cumplieron y eso me molesta”, lamentó.

El Adria Tour era un invento del propio Djokovic, con un torneo primero en Belgrado durante los días 13 y 14 de junio y otro una semana después en Zadar (Croacia), aunque este último fue suspendido al conocerse el positivo de Dimitrov.

En ninguno de los lugares se cumplieron las reglas de distanciamiento ni de prevención sanitaria que se recomiendan contra el virus.