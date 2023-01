Thomas Scrubb: “Lucharemos para que todos los aficionados sientan orgullo”

“Ni canta ni baila pero no se la pierdan”. Esa frase que el diario estadounidense The New York Times no llegó a emplear como retrato de Lola Flores, ha hecho tan buena carrera que se da por verdad inamovible y algo así, salvando distancias, pasa con Thomas Scrubb, ni canta, ni baila pero hace de todo en una cancha de baloncesto y todo bien.

Thomas Ryan Scrubb (31 años, 1,98 m.) cumple medio centenar de partidos con el Monbus Obradoiro en la liga ACB, buen momento para repasar su carrera y valorar la temporada de un equipo que suma 8 triunfos tras 16 jornadas y que si gana al Baskonia el domingo en Sar (12.30 h.), podría jugar la Copa del Rey si le favorecen los resultados de sus rivales cercanos.

Ese sueño existe gracias a la victoria del pasado fin de semana en Sevilla ante el Betis (71-73) con 19 puntos Thomas Scrubb, a los que sumó 7 rebotes, 5 asistencias y 2 robos de balón en 37 minutos. Esa es, por ahora, su máxima anotación del presente curso (en el anterior fue de 24 p.)

“El equipo se siente muy bien tras conseguir esa nueva victoria. Además, lograrla lejos de casa siempre es más complicado. Creo que nuestra intensidad defensiva fue muy buena durante el partido y, aunque tuvimos algunos problemas en ataque y con el rebote, fuimos capaces de conseguir volver hasta Santiago con la victoria”, señala el mayor de los hermanos Scrubb en la nota de prensa difundida por el club.

Thomas promedia 31 minutos por día. Es tan imprescindible para su entrenador, Moncho Fernández, que es el segundo jugador de la liga que más tiempo está en el parqué (solo le supera Shannon Evans, con 32 min.)

El canadiense, la navaja suiza, del Obradoiro, ha mejorado esta temporada su eficacia en los triples (está en un 39,7 % cuando su media con el Obra es del 35 %) y en los rebotes (sin llegar a los dos metros es el décimo mejor de la ACB).

No le tiembla el pulso ni en esta temporada tan (in)tensa, donde once 11 de los 16 partidos del equipo han tenido un resultado hitchcockiano, al acabar con o menos puntos de diferencia.

Thomas Scrubb resume así esa capacidad de competir y sufrir que hace de esta plantilla una buena extensión de la historia del club al que pertenecen.

“Creo que tenemos un equipo resistente. En esta temporada nos hemos visto implicados en situaciones muy complicadas, estando abajo en el marcador o viendo ventajas amplias pero creo que el equipo tiene la capacidad de seguir concentrado incluso en esos momentos difíciles y no se desmorona”, explica.

Más allá de marcadores prietos, el barbado jugador del Obra alude a las lesiones de larga duración del escolta Marcus Paige y del ala pívot Dragan Bender, a cuyos problemas de salud se han sumado otros menores como las molestias del alero David Walker o del base titular, Leo Westermann, de ahí que el alero canadiense resalte esa resiliencia colectiva del grupo.

Al igual que desde fuera, también en el vestuario obradoirista se vivió el arranque de la nueva campaña con una ilusión extra ante el potencial de la plantilla.

“Durante la pretemporada pensaba que el equipo podría conseguir un objetivo como el de jugar la Copa del Rey porque nos vi jugando bien. Después tuvimos un inicio de temporada complicado por las lesiones y se volvió más difícil de imaginar. Pero hemos crecido mucho como equipo en estos dos últimos meses y merecemos estar donde estamos ahora mismo”.

Y tanto. Este Obradoiro suda en la cancha más que en la sauna, de ahí los ocho triunfos, los mismos que suman Río Breogán, Valencia Basket y Surne Bilbao, cuyas posibles derrotas el próximo fin de semana serían viento a favor del sueño copero compostelano.

Todo pasa por ganar en casa al Baskonia, que solo ha caído tres veces en la presente liga.

Thomas tiene claro que jugar en Sar supone vivir el baloncesto con un aliento inquebrantable.

“Nuestros aficionados siempre nos aportan mucha energía y positivismo, así que de cara al partido ante Baskonia simplemente les pediría que sigan haciendo lo que han hecho durante toda la temporada. Nosotros agradecemos siempre su apoyo incondicional y pelearemos para que se sientan orgullosos”.