Tocado y hundido un Celta que recibe un duro castigo de la Real

··· “Teníamos muchas esperanzas puestas en sumar en casa después de haber empatado el lunes, pero la Real Sociedad ha sido muy superior. No queda otra que apretar los huevos y seguir trabajando más si cabe. Como dijo Denis, nos falta mala leche y experiencia, sobre todo para no encajar goles como el segundo y el tercero, que nos han hecho muchísimo daño”, indicó Iago Aspas. “Creo que tenemos que mirarnos más nosotros el ombligo y no tanto al míster. Si llevamos tres o cuatro entrenadores en dos temporadas, algo estaremos haciendo mal”, subrayó el delantero.

··· Admitió Aspas que están en una situación “difícil”, pero al mismo tiempo recordó que queda “muchísima” temporada por delante, por eso, a su juicio, no es comparable con la del curso pasado cuando “casi no había margen de error”.