‘Adestradores’ y alineadores

Me LEVANTé a las cuatro para compartir mi madrugada con Mireia Belmonte y con la ilusión de ver como caía la segunda medalla para España. Tras 4m 35,13s no me sentí defraudado ya que la nadadora me tuvo en tensión y su arreón final mereció la pena. Se quedó a las puertas de la presea por un suspiro tras una carrera que, dicen los expertos, fue la mejor en esta especialidad. Ni un segundo me arrepentí de haber interrumpido mi sueño y lo compensé con la exhibición de Sara Sorribes ante la número 1 del mundo. Sé que es primera ronda y que esta alegría puede ser efímera pero, a esas horas... ¡qué quieren que les diga! Tengo la intuición de que el noiés Caetano Horta puede acabar rascando medalla y de fútbol me prometí escribir lo mínimo.

Me centré en el baloncesto y en el estreno de esta selección de EEUU que, o mucho cambian las cosas, la veremos jugando por el quinto/sexto puesto. No por culpa del arsenal de jugadores sino por la extraña decisión de mantener a Gregg Popovich, magnífico entrenador de equipo, al frente de una selección. No pega.

Hace muchos años asistí a una conversación entre Miguel Muñoz y Pedro Ferrándiz, dos de los mejores técnicos del Real Madrid. Muñoz, que tuvo en el equipo a Di Stéfano, Puskas, Kopa, Gento y hasta a Didí explicaba que él se limitaba a decidir quién jugaba y decirles que lo hicieran. Lo de Ferrándiz era otra cosa. Le gustaba intervenir y alegaba que estaba obligado a hacerlo ya que si no aquello se desmadraba. Popovich está a caballo entre uno y el otro. Y no hace ni de Muñoz ni de Ferrándiz. Un caos, vamos.