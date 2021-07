Belén Toimil no encuentra su mejor versión y cae en la calificación

Belén Toimil no podrá disputar la final en su primera participación olímpica. La atleta de Mugardos no encontró su mejor versión en la calificación de lanzamiento de peso, donde hizo un único intento válido de 17.38 metros que le impide competir la madrugada del domingo en la final.

No fue el mejor día de Belén Toimil, que se presentaba en Tokio como plusmarquista española con un registro de 18.80 metros, marca inicialmente exigida para entrar en la final, aunque el corte de las doce mejores se acabaría estableciendo en los 18.57 metros. La marca, aunque exigente, estaba al alcance de Toimil, pues ya la había superado en dos ocasiones.

Pero el concurso de Tokio no le salió como le hubiera gustado. Comenzó con dos nulos, en los que no consiguió mantenerse dentro del círculo al querer buscar un registro que le permitiera acceder directamente a la final. Tocó asegurar en el último intento, pero la bola se empeñó en no caer más allá de los 17.38 metros.

Dentro de tres años, París 2024 aguarda a una Belén con ganas de resarcirse y con un gran margen de progresión.

“Es una pena porque me encontraba muy bien y sabía que podía hacer la marca que pedían. No fueron nervios, estaba tranquila, pero no me salió. Lo intenté a muerte, salieron dos nulos por fallos de la técnica, y me da pena porque sé que soy capaz de hacerlo mucho mejor”, dijo Toimil, en declaraciones a TVE.