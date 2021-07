De los juegos de la amistad a los de la pandemia

Mentiría si dijera que me acuerdo de los primeros juegos en un país de hemisferio sur. Me refiero a los Juegos de Melbourne 1956 que fueron tremendamente complicados ya que estaba muy reciente tanto la guerra de Suez como la represión húngara y acabaron siendo de la amistad cuando un numeroso grupo de deportistas de distintos países decidieron desfilar juntos, bajo la bandera olímpica, para mostrar su rechazo a las actividades bélicas y represivas. Un movimiento que gustó a unos y enervó a los más belicosos pero que representaba las más puras esencias del olimpismo. También fue la primera vez que la Unión Soviética superó a EEUU en el medallero, tengo que decirlo para que no me lo reprochen Noel y Rodrigo.

Hoy es el desfile inaugural de Tokyo 2020 (y ya estamos en el 21) y me imagino a los deportistas desfilando sin el aliento del público aunque supongo que los japoneses se las ingeniarán para que aficionados virtuales les alienten en medio de la pandemia. Estos juegos, como los de Melbourne, también serán especiales con la amenaza de los contagios permanentemente instalada en esa villa olímpica con camas de cartón para que se mantenga la distancia social. Bendita ocurrencia.

Quiero que las últimas doce líneas sean para felicitar a mis compañeros de la sección de Deportes, especialmente a Iván, que debía estar en Tokio pero tuvo que quedarse en Lalín. Y bien que lo siento. Como lector disfruté un montón con el magnífico trabajo que vino realizando en estos últimos cuatro años. Pero seguro que Cristina, Antonio y Óscar le ayudarán a mitigar su morriña... y a despertar mi curiosidad .