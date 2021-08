De Petrovic a Doncic, pasando por la era ‘postGasol’

“LA ÉLITE ES CRUEL y no sabéis hasta que punto. Es muy dura a nivel físico y mental”.

La frase es de una reciente tertulia de verano con unos amigos (R. R. y J. C.) a los pies del mar Cantábrico. Esas palabras dichas por alguien cuyo currículo te tumba, resumen cuan fuerte puede ser una tormenta del deporte profesional, ese que ayer tenía mal cabida en los Juegos Olímpicos, ese que ha clavado su dentellada en Simone Biles. Por ejemplo, en el baloncesto, la llegada del Dream Team a Barcelona 92 aparcó a los equipos de la chavalada universitaria, los últimos barridos en Seúl 88 por una URSS inmisericorde. Ahí cambió el cuento. Poco a poco el mundo. En Barcelona 92 tuve el privilegio de ver in situ la semifinal olímpica entre los cuadros de Croacia y la CEI (Comunidad de Estados Independientes: la URSS sin Estonia, Letonia y Lituania). Ganaron los croatas (75-74) en un tenso duelo liderado, respectivamente, por dos NBA: Drazen Petrovic y Aleksandr Vólkov. El demoniaco ídolo balcánico clavó 28 puntos. Croacia, independiente desde 1991, interpretaba vencer a la CEI como tumbar al oso ruso y algunos fans de los Petrovic, Kukoc, Radja, Perasovic y demás, salimos a celebrarlo con la afición croata (¡una locura!).

Desde entonces, no olvidó jamás que ese país en su idioma se dice: Hrvatska. Soñamos ocn conseguir una entrada para ver aquella final de EEUU-Croacia pero no pudimos ver al Dream Team (the only one). Ahora lo recuerdo en casa al disfrutar con Doncic y su Eslovenia, derrochando tanto talento como mal genio. Y hay diferencias: Luka es mejor, más completo (18 asistencias en la semi) pero Drazen era más decisivo en los finales de trinchera (jamás hubiera dejado que otro tirase la última bola ante Francia, le obsesionaban las canastas ganadoras).

Hoy es rutina que varias estrellas de la NBA busquen el oro en los Juegos, a veces en pulso con España, cuyo líder de los últimos 15 años, Pau Gasol, se ha bajado “de la atracción” (Pau dixit) tras una vuelta de más buscando un happy end que su dni y los rivales se han negado a escribir. Tokio no es Hollywood. Toca dar las gracias y alentar al relevo. Hay razones para creer que la transición tendrá alegrías aunque llueva el llanto. Garuba (19 años) y Santi Aldama (20), han sido elegidos dentro del draft NBA. A su vera, nuestro baloncesto debería apoyar a los gallegos Abalde (25 abriles) y Barreiro (24) y a los Hernangómez (Juancho 25, Willy 27), Brizuela (26), Ricky Rubio (30), Mirotic (30) o Sebas Saiz (27) y a anónimos con capacidad de volar como Héctor Alderete (19), sin huir de algún recurso como la posible nacionalización de Enzosa (17). El balón, como la vida, no para de botar.