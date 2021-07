Djokovic será el más laureado de la historia

la historia del tenis nos ha dejado grandes tenistas que han ganado Grand Slam como Sampras (14), Emerson (12), Laver (11), Borg (11), Lendl (8), Agassi (8) o Connors (8), pero en estas dos últimas décadas han coincidido Federer, Nadal y Djokovic que están empatados a 20, algo inaudito. Tres estilos muy diferentes, tres personalidades distintas, pero si se pudiera sumar lo mejor de cada uno, saldría un tenista invencible e inigualable.

De momento, el Big3 está por delante de la Next Gen, si bien mi predicción es que Djokovic se convertirá en el más grande de todos los tiempos, si nos atenemos a los números que será capaz de lograr. A sus 34 años tiene un juego muy completo y unas condiciones físicas portentosas, parece que vuela sobre la pista, se ha hecho muy fuerte psicológicamente y sabe jugar como nadie bajo presión. Puede ganar en cualquier tipo de pista, no tiene fisuras en su juego, es un gran sacador y un gran restador, es muy difícil ganarle en la actualidad (n.º 1 del mundo). Si le respetan las lesiones, será el tenista con más títulos de Grand Slam de la historia. Tiene en sus manos lograr este año el Golden Slam (sumar los cuatro grandes: Australia, Roland Garros, Wimbledon y US Open más el oro olímpico). Ya tiene los tres primeros, es el gran candidato en Tokio y solo le quedará el US Open en septiembre.

Rafa Nadal ha sabido reinventarse, adaptarse a todo tipo de circunstancias (pistas, viento, etc.) y superarse a sí mismo. Ha mantenido su espíritu de lucha hasta el final, nunca da una bola por perdida, y su tenis ha evolucionado de tal manera, que ha mejorado su saque, su volea es muy efectiva, su revés cruzado a dos manos es demoledor, abre la pista de tal manera que deja al rival sin opciones, cuando juega agresivo encima de la línea es imposible aguantarle ese ritmo constante que impone, ya que cuando está en plenitud tiene un físico portentoso, con una velocidad de piernas increíble, y su psicología está muy por encima de cualquier jugador del circuito.

Roger Federer, a punto de cumplir los 40 y tras una reciente operación de rodilla a principios de este año, mantiene su clase y su técnica, pero competir hoy exige una puesta a punto y unas condiciones físicas que ya están fuera del alcance de Roger, el tenista más natural y estético a la hora de golpear la bola, pero que no creo que su condición física le permita sumar algún Grand Slam más.