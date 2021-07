MAIALEN Chourraut y Simone Biles son dos campeonas. Nadie lo pone en duda pero las dos viven en mundos distintos. A la primera no le llega solo con el trabajo, necesita más trabajo y trabajo y trabajo. Esfuerzo y lucha. A la segunda le sobra con su clase. Es innato. Necesita trabajar, como no, pero le sale de dentro. Maialen logró con sangre, sudor y lágrimas tres medallas olímpicas, bronce, oro y plata, y no se apea del podio desde Londres 2012. Simone se hizo con cinco, cuatro de oro y una de bronce, solo en los Juegos de Río. Un portento ya que suma otras 25 en Mundiales.

Ayer la española y la estadounidense fueron la cara y la cruz. Maialen se colgó una presea de plata a sus 38 años dando una nueva lección de garra, de lucha, de confianza en si misma. No estaba entre las favoritas pero sabía, lo conocían todas, que doblegarla es harto complicado. Bajó por el canal de Kasai como si el alma se la llevara el diablo. Ella nuca falla en situaciones de exigencia máxima, de ansiedad suprema, de responsabilidad total. Para ganarle hay que tocar la perfección y eso es muy complicado.

Simone sí que era candidata máxima. Nadie dudaba de que llevaría a EEUU a un nuevo título olímpico. Pero hizo crac, ella que encarna la perfección se hundió, la derrotó la ansiedad, le pudo una responsabilidad extraña.

Pocos esperaban a Maialen. Todos los focos señalaban a Simone. Dos mujeres, dos mundos. Dos historias distintas pero, no lo olvidemos, detrás de una medalla o de un fracaso siempre hay una persona. Con su valentía o sus miedos. Depende siempre de lo que decida el destino. Y a Maialen no podía fallarle.