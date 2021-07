Imaginad el día que el mundo será de todos

“IMAGINAD que no hay paraíso // es fácil si lo intentáis// ni infierno a nuestros pies // en lo alto solo el firmamento// imaginad a todo el mundo viviendo el hoy.

Imaginad que no hay países// no es difícil hacerlo// nada por lo que matar o morir // y tampoco religiones// imaginad a todo el mundo// viviendo su vida en paz.

Diréis que soy un soñador// pero no soy el único// quizá algún día os suméis a nosotros// y el mundo será de todos.

Imaginad que no hay propiedades// me pregunto si podréis hacerlo // que no tiene por qué haber avaricia ni hambre// una hermandad humana // imaginad que todos compartimos el mundo”. (Imagine. John Lennon )

Me había imaginado que los japoneses se sacarían de la manga cualquier innovación tecnológica para llenar las gradas del estadio olímpico de espectadores virtuales que arroparan a los deportistas en este desfile inaugural de los Juegos. Me equivoqué y, la verdad, la ceremonia televisiva me defraudaba hasta que tuve la idea-necesidad de escuchar la retransmisión radiofónica de Manolo Lama y su equipo de Deportes Cope.

La pasión que le ponían ayudaba a paliar el calor de las gradas y hasta me vine arriba cuando entre José Luis Corrochano y Ángel Rodríguez narraron la aparición de la llama olímpica, que surgió como larva de un volcán desde las entrañas del estadio, su discurrir por relevos más que simbólicos y en especial el último trayecto cubierto por la tenista Naomi Osaka hasta el pebetero. Solo faltó el “vamos, Rafa, vamos”.

Esta ceremonia sin público no tiene sentido, como tampoco lo tuvo la final de la Champions, pero al menos pudimos apreciar la sensibilidad de un pueblo acostumbrado a sufrir; no podía ser otro al que le correspondiera organizar unos juegos en estas condiciones. Es un momento de esperanza, dijo el presidente del COI pero también era el instante preciso para, como cantaba John Lennon y aquí lo hizo Alejandro Sanz, imaginar que el mundo será de todos. Aunque muchos sigan pensando que eso solo es un sueño.