DIJO HACE ALGÚN TIEMPO Michael Jordan que una de las cosas más grandes que le había pasado en su carrera deportiva fue competir en unos Juegos Olímpicos (logró dos medallas de oro en Los Ángeles-84 y en Barcelona-92) y que fue ahí donde entendió la verdadera magnitud del deporte. Lo hizo viendo competir a miles de atletas por un puñado de preseas dejándose la piel en cada competición. Jordan, del que dicen que fue el mejor de todos los tiempos, también dejó una reflexión para la historia: “He fallado más de 9.000 tiros en mi carrera. He perdido casi 300 partidos. 26 veces han confiado en mí para tomar el tiro que ganaba el juego y lo he fallado. He fracasado una y otra vez en mi vida y eso es por lo que tengo éxito”. Teresa Portela es el mejor ejemplo de eso que envidiaba Jordan: durante cinco Juegos se dejó el alma por un éxito que se mantenía esquivo. Una y otra vez, como Jordan, no conseguía su objetivo pero nunca desesperó, al contrario, se fue haciendo más fuerte.

“El Olimpismo es una filosofía de la vida, que exalta y combina en un conjunto armónico las cualidades del cuerpo, la voluntad y el espíritu”, se puede leer en la mancillada (por muchos) Carta Olímpica. Teresa Portela a sus 39 años sintió que su recompensa había llegado y disfrutó lo que más deseaba. Una medalla olímpica. Cinco veces lo había intentado antes pero nunca se sintió fracasada. Por eso a la sexta acertó con esa tecla que en un conjunto armónico combina las cualidades del cuerpo, la voluntad y el espíritu. Y, como Jordan, no dudar a la hora de jugarse el tiro ganador. Su palada final de este martes es la mejor prueba de ello. Puso su vida en ello. y obtuvo la recompensa.