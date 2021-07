Támara Echegoyen y López Marra, más cerca de los metales

El sexto día de regatas en Tokio se cerró con Echegoyen/Barceló situándose segundas en 49er FX, y Botín y López Marra terceros, en un top-3 de 49er empatado a puntos. En 470 Masculino Xammar y Rodríguez remontan hasta la cuarta plaza mientras Mas y Cantero son 11ª en 470 Femenino. Además, se celebraron las finales de series para los Laser Standard y Femenino, en las que Joel Rodríguez y Cristina Pujol cierran sus primeros Juegos Olímpicos en 16.ª y 23.ª posición respectivamente;

La Bahía de Sagami se quedaba casi sin viento y las regatas se disputaron bajo condiciones mínimas, con apenas 5-7 nudos, que han puesto a todos los regatistas en situaciones comprometidas.

En un día tan complicado por la falta de viento, destaca la actuación de la ourensana Támara Echegoyen y Paula Barceló que escalan un puesto más en 49er FX para situarse segundas, separadas por un punto del oro y con 5 de ventaja sobre el bronce. La tripulación gallego-balear continúa así su ritmo ascendente, con decidida actitud de lucha. Por delante quedan aún tres regatas para completar la serie antes de la Medal Race, regatas a las que Echegoyen y Barceló se enfrentan conscientes del alto nivel de la flota, como queda reflejado en las palabras de Támara: “Que mucha pelea y sabemos lo buenas que son nuestras adversarias”.

La clasificación de 49er se pone al rojo vivo con el top-3 empatado a puntos, en el que el cántabro Diego Botín y el sonense Iago López Marra ocupan el tercer escalón tras sumar un (15)-2-5. Los españoles defendieron la segunda y tercera pruebas aunque no contaban con condiciones favorables, mientras que un par de malas decisiones y la poca velocidad que podían generar, les llevaba a comprometer el descarte con el 15 de la primera manga. Con tres regatas antes de la final, la pelea va a ser dura.

En 470 Masculino, el catalán Jordi Xammar y el vigués Nico Rodríguez se engrandecen, sacando el máximo partido a unas condiciones poco favorables para ellos, y anotando un (14)-1 que les lleva hasta la cuarta posición de la general, a un solo punto del podio provisional. Si en la primera regata una mala decisión llevó a la dupla catalano-gallega a una penalización y la imposibilidad de remontar, en la segunda supieron tomar la cabeza de la flota desde la primera ceñida para ganar con autoridad.

La catalana Silvia Mas y la canaria Patricia Cantero son las que más han pagado las difíciles condiciones de viento de este viernes, sumando un 14-(15) que las sitúa en 11ª posición, a tres puntos del Top10. La actitud no puede ser otra que la declarada por ellas mismas: “Luchar punto a punto, cada prueba que nos queda por delante”.

Las condiciones de poco viento han sido, sin embargo, favorables para la catalana Cristina Pujol en Laser Radial, que cierra el marcador de sus primeros Juegos Olímpicos con un cuarto puesto parcial, para finalizar en el 23 de la general. Pujol se estrenó en Tokio ganando la primera prueba y termina con un cuarto, como ella misma comenta, “la mayoría de regatas no han sido mis condiciones y lo he sufrido bastante, pero cuando han sido las mías lo he aprovechado”.

El día no sonrió a Joel Rodríguez en Laser Standard, que se despide de Tokio 2020 con un 16 en la general tras el (27)-21 de este viernes. El regatista canario se queda con ganas de más, pero satisfecho tras darlo todo e irse “vacío de fuerzas”.

Hoy tendrá lugar la primera gran final de vela, la Medal Race de RS:X Masculino, en la que España estará representada por el canario Ángel Granda.

Por su parte , el vigués Nico Rodríguez y el catalán Jordi Xammar disfrutarán de una jornada de descanso en 470 Masculino, al igual que en la clase femenina. Mientras, los Finn y Nacra 17 regresan al agua y 49er y FX, con Iago López Marra, junto a Diego Botín, y Támara Echegoyen, con Paula Barceló, seguirán con su encarnizada lucha por los puestos nobles.