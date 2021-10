Tonecho, ‘el 14’: “Sentimiento, pasión, espíritu, sufrimiento”

Se dice que es de valientes dar un paso al frente, proponerse como candidato, como voluntario, postularse a héroe sea cual sea la cruzada. Pero, ¿y aquellos que prefieren mantenerse a un lado?, ¿los que insisten en ceder el testigo en vez de adueñarse de él? A veces resulta imposible no ser protagonista, recibir elogios, ser señalado como parte clave, fundamental de una historia o ese personaje recurrente al que todo el mundo evoca, aunque hay quien tuerce el gesto y se revuelve ante el rol de actor principal.

A Tonecho no le gusta ser a quien enfoquen las luces, escapa de los destellos, siempre empuja a sus compañeros, a sus amigos, a su familia, pero irremediablemente hablar del Obradoiro CAB es hablar de él. Llegó al club compostelano en su segundo año de vida, cuando ya destacaba en el Bosco de A Coruña y aquí sigue, 50 temporadas después, tras defender su mítico 14 en la pista, ejercer de entrenador de cantera y del primer equipo, ser delegado, jefe de prensa, promotor de la cena de veteranos, embajador de los valores de la entidad y sobre todo ese nexo de unión que ha permitido el fluir de cada etapa de la entidad sin que surgiesen fisuras. Porque Tonecho siempre está... -“como otros muchos” es su particular postdata-.

“A mí me gusta compartir porque todos son igual o más importantes que yo. Nadie es mejor que el otro. Estamos hablando de gente que estuvo en el Obradoiro, que está en el Obradoiro, y que tiene el mismo derecho a salir. Esto es una cooperativa, si no iría a cenar yo solo, no 40. Todos hablan y opinan. La camiseta ojalá se la retiren a 30. Esto no es tenis ni yo soy Nadal. Esto es un equipo. Cuenta tanto el de los 20 puntos como el que se tiró al suelo a por el balón. No es que me moleste, es que me da vergüenza. Hay que ser agradecido por el hecho de que piensen en uno, pero me gustaría que se piense en más gente. Así es como lo veo. Es entendible ¿no?”, subraya con vehemencia.

Pero aunque le resulte incómodo a Antonio Tonecho Lorenzo Fernández (5/02/1952, A Coruña), los actos del 50 aniversario del club se abrirán este sábado con un emotivo homenaje a su figura durante el cual se colgará también su camiseta en lo más alto de Sar. Este ritual simboliza la veneración, el respeto y la gratitud del club, de sus compañeros y de la afición hacia una figura clave en su momento dentro de la cancha, pero sobre todo imprescindible, única, fuera de ella.

INICIOS. Y todo tiene un principio. “Yo empiezo a jugar al baloncesto en el colegio Academia Galicia, con Fernando González Laxe, que luego fue presidente de la Xunta, como compañero de pupitre. Cuando tenía 11 años hubo un Campeonato de Minibásquet del plan Hesperia en María Pita y allí fui. Tuve que buscar chavales de la clase porque no había mucha afición, pero como nos daban una Coca-Cola nos apuntamos. Ganamos dos partidos y quedamos todos contentos. No me había enseñado nadie, era todo por intuición hasta que llegué a los Maristas en mi primer año de juvenil. Aprendí viendo a Emiliano que era mi ídolo de pequeño”, rememora.

Pero no fue el baloncesto su única gran pasión. Una prueba con el Deportivo podría haber cambiado su destino. “Nos metieron allí en el vestuario del Dépor, todo de baldosa, blanca, con una piscinita, y fui con botines de baloncesto que no tenía botas de fútbol. Jugamos un partido, empatamos a uno, yo marqué un gol, y el entrenador que estaba allí, un tal Pintos, dio la lista de los que se quedaban y yo no figuraba”, relata sin perder la sonrisa: “Luego me llamó y me dijo: ‘Jugó usted muy bien, pero con esas piernas no va a llegar a ningún lado’. Esa frase me quedó en la cabeza. Me dijo que solo así pueden llegar jugadores como Cruyff, un tal Ian Rush de Inglaterra que no sabía quien era... pero yo podía ser el tercero, ¿no?”.

“Luego cuando me retiré jugué al fútbol sala en el equipo que fue la antesala del Lobelle, el Rosaleda Prensa Nacional y ahí estuve cinco años. Ganamos el Campeonato Gallego, dos veces de segundo goleador, me llamaron para una selección gallega...”, apostilla.

Fue José Manuel Couceiro -al que Tonecho llama “el padrino”-, quien lo recluta para un proyecto que estaba naciendo. “Yo estaba en el Bosco de A Coruña y estudiaba Medicina en el Colegio Mayor San Clemente -¿Por qué Medicina? ¿Por tradición familiar? “No, qué va. Porque me gustaba, mi padre era profesor de Francés y de Inglés en mi colegio”, aclara-. “Era mi último año júnior, tenía 19 años, y Couceiro quiso ficharme pero el Bosco no le daba la carta de libertad porque existía el llamado derecho de retención. Sin embargo, también había una norma por la que si ibas a estudiar a la Universidad ya no era válido. Así fue como la consiguió el Obra. Esto fue en el 71”. Couceiro no desaprovechó el viaje a la ciudad herculina pues con él llegaron seis jugadores más: Rafa Reparaz, Pepito Iglesias, Nacho López-Vidal José López-Vidal, Pita y Emilio de Paz.

“Cuando fiché por el Obra ya nos fuimos a los barracones de Vite con Pablito, Pilís y Rafa. Allí estaba Carlos Calvo, Pepe Casal, becados por atletismo, un tal Alvarito becado por piragüismo. Estuvimos allí dos años, en el pabellón 10 del Burgo de las Naciones. Espectaculares”, echa la vista atrás con una sonrisa pícara.

Lo que no recuerda Tonecho es aquella primera conversación para ficharle “ni sé dónde fue”, añade. “Yo creo que se fijó en mí en el Campeonato Provincial que jugamos Obradoiro, Bosco y OAR Ferrol en Pontedeume en el que les ganamos y después quedamos terceros en el Campeonato de España de 2.ª División. Ahí quedé de segundo máximo anotador con rivales como el Náutico de Tenerife, el Vallehermoso de Madrid por ejemplo. También me veía en el Gimnasio porque yo jugaba los Campeonatos Universitarios con el Colegio Mayor”, asume.

“El Obra que me encuentro tenía jugadores de la categoría de Caldas, para mí el mejor pívot de menos de 1,90 que había en Galicia, Pilís, Pablito, Jorge Peleteiro, Nacho Rey, Ferrer... aunque llegamos seis de golpe no había grupos. Nunca”, sentencia al tiempo que evoca también qué baloncesto practicaban, en este momento, con Couceiro como entrenador, en 3.ª División. “Era un juego muy sencillo, de mucha libertad. La gente acusa a Caldas de que era anárquico pero lo éramos todos. Para adentro, tirabas, hacías dos cosas... pero sistemas debíamos de tener tres y ya era mucho. Era coger el rebote y correr, correr, de arriba para abajo”, se ríe a la vez que insiste también en el salto de calidad que se produce con la llegada de López Cid, Caso, Domínguez y Pirulo.

Como se recuerda en el blog Obrapedia, su debut con la camiseta del Obra fue el 10 de octubre de 1971 en un partido frente al Ademar de Vigo (77-34). Tonecho salió en el quinteto titular y aportó 18 puntos, fue el segundo máximo anotador después de Pablo (20). En sus 7 años siempre destacaría por su intensidad, su raza, su carácter y como uno de los referentes ofensivos.

La familia. Pero desde esa primera canasta aplaude como su mayor victoria el conseguir la amistad de tantos y tantos compañeros, el cariño de la gente, el sentido de pertenencia a un club que desde el primer día aceptó como propio. “Pasión, sufrimiento, espíritu, sentimiento”, enumera cuando se le pregunta qué supone para él el Obradoiro CAB, su otra “familia”.

Porque aunque la imposibilidad de compatibilizar juego y trabajo le obligó a colgar las botas en 1978 no tardaría en volver para comenzar a desempeñar una cadena infinita de responsabilidades... hasta hoy.